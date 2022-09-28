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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس طارق صالح اليوم الثلاثاء القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شاو تشنغ.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل القائم باعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومستجدات الاوضاع اليمنية، ومسار الهدنة الانسانية، وفرص تجديدها في ظل خروقات المليشيات الحوثية وتعنتها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاعلان الاممي واتفاق ستوكهولم.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الصديقين، وبدور ومواقف جمهورية الصين الشعبية في مختلف المحافل إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته وحكومته الشرعية، وجهود احلال السلام وإنهاء الكارثة الانسانية التي تسببت بها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

من جانبه اكد القائم باعمال السفارة الصينية، التزام بكين بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ووحدة اليمن واستقراره وسلامة اراضيه، والعمل على تقديم كافة اشكال المساعدة لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

كما اكد دعم بلاده للجهود التي تقودها الامم المتحدة من اجل تمديد الهدنة، والتوصل إلى حل منصف للقضية اليمنية العادلة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح.

افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العراده، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، مشروع توسعة محطة مأرب التحويلية للطاقة الغازية (132/ 133/ 11 ك.ف) ومحطات تصريف الطاقة (المرحلة الاولى)، بقدرة 126 ميجا فولت، واستغناء محافظة مأرب من اليوم عن الطاقة المشترأة.

وعقب قص الشريط طاف عضو مجلس القيادة ورئيس الوزراء، بالمحطة واستمعا إلى شرح من مدير عام كهرباء مأرب عبدالهادي الشبواني ونائبه المهندس محمد دغيش، إلى شرح عن عمل المحطة التي تغذي محافظة مأرب بالطاقة الغازية، والاعمال التي تضمنتها المرحلة الاولى من عملية التوسعة والتي بلغت كلفتها 18 مليون دولار، لترتفع قدرة المحطة إلى 176 ميجا فولت.

واشار الشبواني ودغيش إلى ان المحافظة تشهد منذ سنوات ارتفاعا مستمرا في الاحتياجات للطاقة الكهربائية جراء النزوح الكبير إلى المحافظة والمستمر إلى اليوم إلى جانب الانتعاش التجاري والصناعي والمعماري فيها، حتى وصل الاحتياج إلى 120 ميجا فيما كانت المحطة توفر 50 ميجا وتحاول تقليص الفجوة من خلال الطاقة المشترأة.

ولفتا إلى ان المحطة الان اصبحت لديها فائضا بالطاقة عن الاحتياج الحالي قدره 56 ميجا فولت، وهذا يمكن من استيعاب التوسع في احتياجات النازحين والمستثمرين، ويشجع الانتعاش التجاري والاعماري والاستثماري في المحافظة، كما ستوفر المحطة حاليا على خزينة الدولة نحو 5 ملايين دولار شهريا كانت تصرف لشراء الطاقة من الشركات الخاصة، وتحويلها لصالح التنمية.

معربين عن شكرهم للجهود والدعم الكبيرين الذي بذلهما عضو مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة ودعم دولة رئيس الوزراء لانشاء هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعد من اكبر المشاريع في اليمن، حتى تم انجاز انشاء المحطة وتشغيلها ثم انجاز المرحلة الاولى من التوسعة رغم الاوضاع الاستثنائية والصعبة والتحديات التي تواجهها المحافظة واليمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء يشدوا بالجهود التي بذلها قيادة الكهرباء بالمحافظة

وقد اشادا عضو مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء بالجهود التي بذلها قيادة الكهرباء بالمحافظة والمهندسين والعاملين فيها ودعم وزير الكهرباء حتى تم انجاز هذا المشروع الاستراتيجي.. وشددا على اهمية اصلاح شبكات التوزيع القديمة والمتهالكة ومنظومة تركيب العدادات للمستهلكين وتحصيل قيمة استهلاك التيار الكهربائي.

رافقهما خلال الزيارة امين عام رئاسة الوزراء مطيع دماج، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ووزير التربية والتعليم طارق العكبري.