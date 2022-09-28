مع قرب انتهاء الهدنة.. المبعوث الأممي يحذر من خطورة عودة الحرب في اليمن 

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الثلاثاء، من المخاطر الحقيقية لعودة الحرب في اليمن، داعيا الأطراف اليمنية لاختيار نهج بديل قائم على توفير الاحتياجات للشعب اليمني.

جاء ذلك في تصريح له له نشرها موقع الأمم المتحدة في ختام زيارة قام بها للرياض ومسقط، التقى فيها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعدد من قيادات الحوثي في مسقط.

وقال غروندبرغ: "نحن نقف عند مفترق الطرق حيث بات خطر العودة إلى الحرب حقيقي، أدعو الأطراف على اختيار النهج البديل الذي يعطي الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني".

وشدد المبعوث الأممي على أهمية التمديد لفترات زمنية أطول لإتاحة الفرصة أمام اليمنيين لإحراز تقدم على نطاق أوسع يستوعب الأولويات ويوفر مساحة للإعداد للتوجه نحو مفاوضات سياسية شاملة، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.

وتأتي تحذيرات المبعوث الأممي مع قرب انتهاء الهدنة الأممية التي تم تجديدها للمرة الثانية، والمزمع انتهاؤها مطلع أكتوبر القادم.