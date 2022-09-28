وفاة طفلين شقيقين غرقا في ساحل المكلا وطفلة في حاجز مائي بإب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت، اليوم الثلاثاء، طفلة في الخامسة من عمرها غرقا في أحد حواجز المياه، بمحافظة إب وسط البلاد، وذلك بعد يوم من وفاة طفلين شقيقين غرقًا في ساحل المكلا محافظة حضرموت.

وذكرت مصادر محلية إن الطفلة رنا عادل الشبيبي، خمس سنوات، توفيت غرقا في حاجز للمياه، بمديرية بعدان، شرق مدينة إب.

وأوضحت المصادر، أن الطفل عبدالله فيصل الوزير، وشقيقه عبدالرحمن فيصل الوزير، البالغ عمرهما على التوالي ثمان وسبع سنوات، توفيّا غرقا أثناء قيامهما بالسباحة في ساحل المكلا.

وتوفي العشرات من الشباب والأطفال في اليمن خلال الشهرين الماضيين غرقا في الحواجز والسدود المائية.