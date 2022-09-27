حرائر أمانة العاصمة يحتفلن بالعيد الستين لثورة 26 سبتمبر الخالدة

المنامة - ياسر ابراهيم - نظمت حرائر أمانة العاصمة مهرجاناً خطابياً وفنياً بمناسبة الذكرى الـ 60 لثورة 26 سبتمبر الخالدة، تحت شعار "سبتمبر ميلاد وطن".

المهرجان الذي أقيم اليوم الثلاثاء، في مدينة مأرب حضره العديد من الشخصيات النسائية القيادية، والوجاهات الاجتماعية، والمئات حرائر اليمن.



تخلل المهرجان فقرات غنائية متنوعة، تلاها حركات استعراضيه لزهرات المهرجان عبرن فيها عن مدى حبهن لهذا الوطن.



وفي ختام المهرجان ردد الجمهور هتافات وطنية أكدت أن ثورة الاجداد هي أمانة الأحفاد، وأن أبطال الجيش الوطني مستمرون في تحقيق أهداف ثورة 26 سبتمبر.

