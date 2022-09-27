"سلوك استعماري".. جرينبيس تنتقد تقاعس شركات نفطية دولية عن المساعدة في منع كارثة "صافر"

المنامة - ياسر ابراهيم - انتقدت منظمة جرينبيس الدولية تقاعس كبرى شركات النفط الدولية العاملة باليمن، عن المساعدة في منع كارثة ناقلة صافر، السفينة المتعثرة قبالة الساحل اليمني، حيث حددت شركات ExxonMobil و OMV .



بالإضافة لشركة توتال انرجيز، كشركات تعمل في تخزين النفط الخام في ناقلة صافر، التي تحتوي على 1.14 مليون برميل من النفط .



وقالت منظمة جرينبيس الدولية إن على شركات النفط الدولية المنتجة للنفط أن تتحمل فاتورة إنقاذ السفينة 'صافر'، مضيفة إن هذه الشركات "يجب أن تتحمل أيضًا المسؤولية عن أي آثار إنسانية وبيئية محتملة ناتجة عن السفينة، لأن العبء المالي للتلوث النفطي يجب أن يتحمله الملوثون، وليس الناس"، بحسب المنظمة.



واستخدمت الشركات ناقلة "صافر" مؤخرًا بحلول عام 2015 لتخزين النفط الخام من أصولها. وأعلنت الشركتان عن أرباح قياسية لكنها لم تقدم أي أموال لتنفيذ عملية إنقاذ الناقلة .



وقال بول هورسمان، رئيس مشروع غرينبيس الدولي ، "إن الناقلة الصدئة هي كارثة في طور التكوين". ومع ذلك ، على الرغم من أن الناقلة المهملة تهدد بكارثة بشرية وبيئية في اليمن والبحر الأحمر، إلا أن صناعة النفط ظلت هادئة للغاية، على الرغم من أن تكلفة عملية الإنقاذ البالغة 75 مليون دولار ليست سوى قطرة محيط مقارنة بالأرباح القياسية لشركات النفط العملاقة ،والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا ".



واستندت المنظمة في اتهاماتها إلى الشركات المنتجة والمصدرة للطاقة عبر خط أنابيب مأرب - رأس عيسى.وقالت المنظمة في تقريرها إنه بين عامي 2010 و 2015 ، كان هناك 13 حقلاً منتجة في حوض مأرب.



وامتلكت شركة أوكسيدنتال بتروليوم 75٪ من أسهم بلوك S-1 داميس حتى عام 2016، بينما امتلكت شركة' ترانس جلوب' للطاقة 25٪.



كما تمتلك شركة OMV حصة 44٪ في بلوك S2 العقلة، بينما تمتلك سينوبك 37.5٪. وتمتلك شركة ExxonMobil حصة 15٪ في بلوك 5 في حوض 'جنة'، بينما تمتلك توتال الفرنسية 15٪.



واستجابت شركتي OMV و Total لطلبات منظمة جرين بيس للتعليق. حيث قالت شركة OMV إنها أنتجت النفط في اليمن حتى ربيع 2015، لكن ليس لديها استحقاق حالي في الحصول على براميل نفطية في الناقلة صافر . وأدلت توتال بتصريح مماثل، قائلة إنها لا تمتلك أي نفط على السفينة.



وقالت المنظمة إن هذا لا يعفي الشركات من المسؤولية.



وقال المدير التنفيذي لمنظمة جرينبيس، للشرق الأوسط وشمال أفريقيا غايوا نكات إن جشع شركات النفط "لا يعرف حدودا فبينما تحتفل شركات النفط مثل ExxonMobil و OMV و TotalEnergies بأرباحها الهائلة، تلوح في الأفق كارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة في اليمن والبحر الأحمر".



وقال "هذا حقًا موقف استعماري ضار، حيث تستغل شركات "النفط الكبرى" الموارد الطبيعية، وتعرض المجتمعات للخطر، وتغسل وتحاول تغطية مساراتها، لكنها تظهر صمتًا يصم الآذان عندما يتعلق الأمر بالتصعيد وتحمل المسؤولية."



وذكرت الأمم المتحدة في 21 سبتمبر أن لديها 75 مليون دولار المطلوبة لبدء المرحلة الأولى من العمل في عملية صافر. سوف يتطلب الأمر 38 مليون دولار إضافية لاستبدال الناقلة، في مرحلة ثانية من العمل.



تعهدت هولندا بتقديم 15 مليون دولار، وألمانيا 10 ملايين دولار، و 10 ملايين دولار.



وقالت غرينبيس إن المنقذين يجب أن يزيلوا النفط من صافر قبل نهاية أكتوبر، بعد هذه النقطة، ستزداد الأحوال الجوية سوءًا وتزداد مخاطر الانسكاب.

