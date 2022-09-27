شكرا لبحثكم عن خبر أبين.. أعمال سفلتة واسعة يشهدها خط العلم دوفس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت اليوم أعمال سفلتة الخط الدولي العلم دوفس في محافظة أبين بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وقامت شركة اولاد اللجامي للتجارة والمقاولات كجهة منفذة للمشروع أعمال السفلتة للخط الشرياني الرابط بين العاصمة عدن والمحافظة الشرقية والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وتأتي هذه الأعمال بمتابعة معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة. وقال المهندس محمد صالح الوحيشي مدير مشروع خط العلم دوفس أن الفرق الفنية باشرت أعمال السفلتة للخط وفقاً للمعايير والمواصفات الهندسية. وبين الوحيشي أن الأعمال تسير وفقاً للخطة الزمنية المحددة للمشروع.لافتا أن جهود كبيرة تقوم بها الجهة المنفذة لإنجازه. وأشار مدير المشروع أن الإسراع بالعمل يأتي للحفاظ على أرواح المواطنين والمسافرين المستفيدين من الخط الدولي. الجدير بالذكر أن محافظة أبين تشهد أعمال صيانة روتينية واسعة بدءاً من نقطة دوفس الى جولة الكوز بزنجبار ومن جولة الكوز بزنجبار إلى مدخل مدينة جعار. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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