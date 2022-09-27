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حضرموت.. قوات أمنية تعتقل عدداً من المشاركين في مسيرة بالمكلا احتفت بعيد الثورة

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المنامة - ياسر ابراهيم - اعتقلت قوات أمنية بمدينة المكلا، الليلة الماضية، عدداً من المشاركين في المسيرة الجماهيرية التي أقيمت بمناسبة الذكرى الـ60 لثورة 26 سبتمبر المجيدة.
 
وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، "إن قوات أمنية قامت باعتقال عدداً من المشاركين في المسيرة الجماهيرية التي احتفت بعيد الثورة".

وأوضح أن المسيرة شاركت فيها المركبات والدراجات النارية ورفعت فيها الأعلام الوطنية.
 
وبيّن أن الاعتقال جاء بحجة أن المسيرة غير مرخص لها، فيما لم يعرف عدد الأفراد المعتقلين.
 
واحتفل اليمنيون أمس الاثنين بالعيد الـ 60 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة بفعاليات شعبية في مختلف محافظات الجمهورية.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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