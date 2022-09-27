لتفخيخ عقول الطلاب.. مليشيا الحوثي تدشن عملية إحلال معلمين موالين لها في المدارس الابتدائية بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - شرعت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في عملية تغيير عدداً من معلمي المرحلة الابتدائية في المدراس الحكومية في العاصمة اليمنية صنعاء، واستبدالهم بموالين لها بهدف تحقيق أهدافهم الطائفية.



وقالت مصادر تربوية خاصة لـ "يمن شباب نت": إن "ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران قامت بإبعاد عشرات المعلمين من الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية وإحلال عناصر مالية لهم كي يتسنى لهم غرس معتقداتهم المنحرفة في عقول الأطفال".



وأوضحت المصادر بأن "تغيير المعلمين ناتج عن خشية الميليشيا من قيام معلمي المرحلة الابتدائية في المدراس الحكومية من حذف المعلمين للدروس الطائفية التي تم إضافتها مؤخراً في المناهج الدراسية".



وأجرت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تغييرات كثيرة على المناهج الدراسية في مسعى لتفخيخ عقول الطلاب بالأفكار الطائفية.



والأسبوع الفائت، كشف نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بإجراء (420) تعديلاً على المناهج الدراسية للصفوف الأولى حتى الصف السادس للعام الجاري.

