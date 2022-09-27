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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفعت أسعار الذهب اليوم في فلسطين خلال تعاملات صباح الثلاثاء 27 سبتمبر/أيلول 2022، توازيا مع ارتفاع المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في فلسطين



وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في فلسطين، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 184.51 شيكل (52.65 دولار)، مقابل 183.79 شيكل في إغلاق أمس، حسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.



وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في فلسطين (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 161.45 شيكل (46.07 دولار)، مقابل 160.82 شيكل بنهاية تداولات أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في فلسطين، إلى نحو 138.38 شيكل (39.49 دولار)، مقابل 137.84 شيكل بآخر تعاملات الأمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في فلسطين، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 107.63 شيكل (30.71 دولار)، مقابل 107.21 شيكل في ختام أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في فلسطين

وسجل سعر أوقية (أونصة) الذهب اليوم في فلسطين، خلال التعاملات الصباحية، ارتفاعا إلى نحو 5.738 ألف شيكل (1638 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في فلسطين (8 جرامات من عيار 21) نحو 1.292 ألف شيكل (368.58 دولار).

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أسعار الذهب اليوم عالميًا

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعا كبيرا، تجاوز 14 دولارا في الأسعار الفورية دفعة واحدة، تزامنا مع تراجع مؤشر الدولار.

وجاء الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عقب سقوطه قرب أدنى مستوياته في أكثر من عامين ونصف العام، والذي تزامن مع انطلاق الدولار صوب أعلى مستوياته منذ فبراير 2002، أمس الإثنين.

وتواكب ذلك مع تبني المصارف المركزية الرئيسة بالعالم موقفا صارما بشأن أسعار الفائدة، في محاولة للسيطرة على زيادة التضخم، وسط مخاوف من أن يؤدي التشديد إلى تباطؤ اقتصادي.

وقال المحلل في سيتي إندكس، مات سيمبسون: "من الصعب للغاية بناء حالة صعودية للذهب، ليس حتى نرى محورًا مع الاحتياطي الفيدرالي خاصة مع المصارف المركزية الأخرى التي تتبع مع الاحتياطي الفيدرالي أيضًا".

وأضاف سيمبسون أنه عندما يصبح الركود حقيقة واقعة، هناك فرصة للذهب لاستعادة وضعه كملاذ آمن لأن الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقال رئيس أبحاث السلع في غيوجيت فايننشيال، هريش فيفث: "أتوقع أن تستمر الأسعار في هذا الضعف المعتدل مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية في الأرباع المقبلة، مع تحول العديد من المستثمرين تركيزهم إلى الملاذات الآمنة مثل الدولار بدلًا من الذهب، وفقا لـ investing.

قفزت العقود الفورية للذهب صباح تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستويات 1،636.79 بزيادة في حدود 14 دولار أو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 0.9%.

وفي المقابل زادت العقود الأجلة للمعدن الأصفر خلال نفس اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستويات 1643.6 دولار أو ما يعادل 10.5 دولار بارتفاع بلغت نسبته 0.65%.

هبطت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات الثلاثاء 27 سبتمبر/أيلول 2022، بشكل طفيف.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

وسجل جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن تراجعًا طفيف إلى مستوي، 37.38 دينار (52.65 دولار)، حسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب



وتراجع جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولًا في الأسواق)، مسجلا 32.71 دينار (46.07 دولار)

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن، خلال تعاملات اليوم، انخفاضا إلى مستوي 1.162 ألف دينار (1638 دولارًا)



وسجل الجنية الذهب اليوم في الأردن خلال التعاملات الصباحية 261.65 دينار( 368.58 دولار )

أسعار الذهب عالميا

على عكس تيار أسعار الذهب العالمية جاءت أسعار الذهب في الأردن، حيث شهد الأسعار العالمية، ارتفاعات خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 9 دولارات في المعاملات الفورية.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.59% أو ما يعادل 9.68 دولار لتصل إلى 1632.12 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة 04:52 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.32% تعادل 5.25 دولار لتصل إلى 1638.65 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.17% إلى 18.51 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.78% إلى 849.65 دولار، فيما ارتفع البلاديوم بنحو 0.39% إلى 2049.03 دولار.