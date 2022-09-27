شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السنيني يسلم نسخة من اوراق اعتمادة للخارجية اليابانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلم سفير اليمن في طوكيو عادل السنيني اليوم نسخة من أوراق اعتماده لنائب وزير الخارجية الياباني موري تاكيئو.

وخلال اللقاء بحث السنيني مع نائب الوزير مستجدات الأوضاع في اليمن والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

السنيني يسلم نسخة من اوراق اعتمادة للخارجية اليابانية

وأكد نائب وزير الخارجية الياباني دعم سعادة السفير لتسهيل مهامه وبما من شأنه تعزيز التعاون الثنائي إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.. مشددًا على موقف بلاده الثابت والداعم لليمن وحكومته الشرعية، ودعم الجهود الرامية لإحلال السلام وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن

أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، أن احتفاء شعبنا اليمني باليوبيل الماسي للعيد الـ 60 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، هو احتفاء بالثورة التي أعادت لليمنيين وطنهم وهويتهم وتاريخهم وحريتهم وكرامتهم، واعادت الاعتبار للإنسان اليمني، وهدمت إرث أسود من العبودية والاستبداد.

وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن ثورة 26 سبتمبر الخالدة التي أطاحت بالحكم الإمامي الكهنوتي، ستبقى نقطة تحول تاريخية وشعلة أمل دائمة لليمنيين، بعد أن قضت على الفقر والجهل والتخلف والمرض، والاستبداد والاستعباد، والطبقية والعنصرية، ونقلت اليمن من ظلمة الكهوف إلى رحاب العصر".

وأضاف الارياني "أن ثورة 26 سبتمبر لم تكن مجرد ثورة ضد شخص وإنما ثورة ضد مخلفات عقود من الحكم الإمامي الكهنوتي المستبد، الذي إدعى الحق الالهي بالولاية، من أجل السلطة والجاه والثروة وعمل على تجهيل الشعب اليمني، ونشر الخرافات والخزعبلات في أوساطه، وكاد أن يطمس التاريخ الحضاري لليمن".

وأشار معمر الارياني، إلى أن الاحتفاء بعيد الثورة السبتمبرية يكتسب أهمية مضاعفة وشعبنا يواجه مخلفات الكهنوت بنسختها الإيرانية الخمينية التي أوغلت في القتل والتشريد والتجويع وسجن وتعذيب اليمنيين وضرب النسيج الاجتماعي وتعميق ثقافة الكراهية، ومحاولة تحويل الوطن إلى أشلاء وكيانات صغيرة ضعيفة.

اكد أن انقلاب مليشيا الحوثي ومحاولاتها طمس ثورة 26 سبتمبر من الوعي الشعبي يجعل الشعب أكثر تمسكًا بها كثورة خالدة مستمرة، والسير على ذات الدرب الذي سار عليه الأحرار والمناضلون الأوائل الذين هدوا أصنام الإمامة ودمروا جدران السجون والعزلة، وكسروا القيود وانتصروا للكرامة..مشددًا على أن مواجهة مليشيا الحوثي التابعة لإيران والتصدي لجرائمها وانتهاكاتها ضد اليمنيين والتي تتطابق وتتفوق على ممارسات الحكم الامامي البائد الذي ثار عليه اليمنيون في 26 من سبتمبر، هو منهج ثورة سبتمبر الخالدة، بل إنها استمرار لتلك الثورة واقتفاء لخطى الثوار الأحرار.

ودعا الارياني إلى توحيد الصف الوطني والالتفاف حول مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، كمنطلق لاستعادة الدولة واسقاط الانقلاب الذي يحاول بكل صلف إعادة عقارب الساعة للوراء، وفاء لثورة 26 سبتمبر ومناضليها وشهداء الوطن الميامين، وانتصارا للوطن والكرامة.

وثمن الارياني الدور الاخوي والنبيل لتحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية الذين بذلوا الغالي والنفيس لدعم الحكومة والشعب اليمني لاستعادة الدولة والحفاظ على هويتهم الوطنية والعربية، والحيلولة دون تحول اليمن إلى ولاية إيرانية.

ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، آليات تطوير أداء العمل التربوي والتعليمي في قطاعات الوزارة وسبل معالجة التحديات التي تواجه سير العمل.

و أكد الوزير العكبري، على أهمية التنسيق الدائم بين القطاعات في الوزارة وتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتجاوز الصعوبات والعراقيل..مشيرًا إلى أن التكليفات التي أصدرها دولة مجلس الوزراء في قيادة الوزارة ستسهم في رسم ملامح للعمل في قيادة الوزارة من خلال وضع الخطط الاستراتيجية للعمل في المستقبل..مثمنًا الجهود التي بذلها وكلاء القطاعات السابقين في استقرار الأوضاع التعليمية.

وتطرق الاجتماع، إلى عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وكذا الوقوف أمام التعزيز المالي لطباعة الكتاب المدرسي، ومعالجة الاختلالات التي تعانيها القطاعات وتصحيح أوضاعها.

في سياق متصل، بحث وزير التربية والتعليم، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع البعثة الألمانية الهولندية المشتركة، التنسيق والتعاون المشترك في دعم القطاع التعليمي.

واستعرض الوزير العكبري، الأوضاع التربوية والتعليمية في بلادنا وما تعانيه من تحديات وصعوبات..مؤكدًا على تعزيز الشراكة والعمل على المشاريع والبرامج وفقًا للاحتياج المقدم من الوزارة بما يسهم في عملية بناء المؤسسات التعليمية بصورة صحيحة وسليمة..مؤكدًا حرص الوزارة على توحيد قنوات الاتصال والتواصل مع مختلف الجهات المانحة، والوصول بالتعليم في اليمن من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التعافي..مثمنًا جهود جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة هولندا في دعم القطاع التعليمي.

من جهتهم أستعرض مملثي البعثة الألمانية الهولندية المشتركة ممثلة بالسكرتير الأول بالسفارة الألمانية مارسيلا ماسياريك، والسكرتير الأول في قطاع المياه والنوع الاجتماعي والقطاع الخاص بالسفارة الهولندية جان بيتر اوهلر،الجهود المشتركة في دعم المشاريع التنموية المستدامة في اليمن ومن بينها القطاع التعليمي، من خلال بناء البنية التحتية للمدارس.

