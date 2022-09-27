فنون - كتب سعد محمود - نشرت عارضة الأزياء البريطانية "ديمي روز - Demi Rose" عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "ديمي روز - Demi Rose" في الجلسة بإطلالة جريئة ومميزة، ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ديمي روز، عارضة أزياء بريطانية، من مواليد يوم 27 مارس 1995 في برمينغهام، المملكة المتحدة.

كانت هذه تفاصيل خبر الجميلة ديمي روز تستعرض حجم صدرها الضخم ومتابع: صاروخ أرض جو ..اتفرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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