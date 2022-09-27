مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بانفجار لغم حوثي جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مدني وأصيب آخران بينهم طفل، بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وذكر المرصد اليمني للألغام في تغريدة على تويتر، أن عامل يدعى (علي محمد سالم) قُتل وأصيب اثنين اخرين أحدهما طفل نتيجة انفجار لغم للحوثيين بمركبة مدنية في منطقة "بني زهير" في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة الساحلية.



وخلال الأيام الماضية قتل وأصيب 14 مدنيًا غالبيتهم من الأطفال بانفجار ألغام حوثية في حوادث متفرقة شهدتها محافظة الحديدة، إحدى أكبر المحافظات اليمنية تلوثاً بالألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي على نطاق واسع وأدت إلى مقتل وإصابة المئات.

