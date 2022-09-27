وسط ميدان السبعين.. مواطنون يحتفون بذكرى ثورة الـ26 من سبتمبر بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - احتفى المئات من سكان العاصمة صنعاء، مساء اليوم الإثنين، بالذكرى الـ 60 لثورة السادس والعشرين، وسط ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.

وحمل المتظاهرون أعلام الجمهورية اليمنية، معبرين عن فرحتهم بهذه المناسبة الخالدة التي عملت إنهاء حكم الإمامة عام 1962م.

وخرج المواطنون بسيارتهم، واضعين عليها أعلام الجمهورية اليمنية، ومرددين الأهازيج الوطنية، المعبّرة عن فرحتهم وسعادتهم بهذه المناسبة الخالدة.

وجاءت هذه التظاهرة العفوية وسط ميدان السبعين؛ وذلك في ظل محاولة المليشيا العمل على إنهاء اي مظاهر احتفائية بهذه المناسبة، التي أحياها اليمنيون في الداخل والخارج بشكل غير مسبوق.

وتأتي هذه الاحتفالات تعبيرًا عن رفض الشعب لحكم مليشيا الحوثي التي تمثل الإمامة بنسختها الجديدة.

هذا وكان مواطنون قد احتفوا مساء أمس الأحد بذكرى ثورة 26 سبتمبر بإطلاق العاب نارية، كاسرين بذلك قيود المليشيا الحوثية لمنع أي مظاهر احتفائية بهذه المناسبة الخالدة.

وكانت مليشيا الحوثي قد اصدرت تعميمًا، يمنع الحديث عن ثورة 26 سبتمبر في الإذاعات الصباحية بمدارس صنعاء الخاضعة لسيطرتها.