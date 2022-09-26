فنون - كتب سعد محمود - انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبعض الفتيات وهم يرقصون على أغاني.

ولاقا الفيديو تفاعلا كبيرا وتصدر تريند جوجل ، ويظهر مقدع الفيديو الذي من المعتم تصويره بدون علم الفتيات الذين كانوا منشغلين بالرقص

وتم تداول الفيديو علي نطاق واسع وعلق العديد من المتابعين على هذا الفيديو ، ويظهر الفيديو البنات يرقصون في ملعب المدرسة





كانت هذه تفاصيل خبر وصلة رقص فاضحة لبنات في مدرسة خاصة يثير جدلا واسعا ويتصدر تريند جوجل ومتابع: غلبتي سما المصري وصافيناز .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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