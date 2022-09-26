أمن المهرة يستلم عبري على متنها 7 بحارة ضبطت في بحر العرب بتهمة التهريب

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة (شرقي اليمن)، الإثنين، استلام عبري بحري ضُبطت في البحر العربي وعلى متنها 7 بحارة يمنيين.



وقال مركز إعلام المهرة، إن الأجهزة الأمنية استلمت عبري بحري ضُبطت في البحر العربي بواسطة البحرية الأمريكية وبالتنسيق مع التحالف العربي وعلى متنها 7 بحارة يمنيين يشتبه تورطهم بعمليات تهريب مواد محظورة.



وأوضح أن إجراءات الاستلام والمعاينة والتفتيش وتحريز العبري تمت بإشراف النيابة العامة بالمحافظة ممثلة بالقاضي ابراهيم بن زين رئيس نيابة الاستئناف والقاضي أحمد صالح باكريت الذي باشر أيضًا الإشراف على محاضر التحقيق.



وذكر أن التحقيقات مع البحارة المشتبهين لاتزال جارية بهدف التأكد من هوية العبري المضبوط وطبيعة عملها ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

