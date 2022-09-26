الحديدة.. ميليشيا الحوثي تواصل حملاتها ضد قرى "بيت الفقيه" وتختطف عشرات المدنيين

المنامة - ياسر ابراهيم - واصلت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، حملاتها ضد قرى في مديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "ميليشيات الحوثي داهمت، مساء الأحد، بعشرات الأطقم المسلحة والجرافات قرى جديدة غربي مديرية بيت الفقيه جنوبي الحديدة ".



وأضاف أن الحملة الحوثية استهدفت قرى القباصية والمواهيب والمشاهير، التابعة لعزلة الزرانيق، مشيرا إلى أن الحملة يقودها المشرف الحوثي المدعو أبو عاطف وشخص أخر يدعى ماجد.



وأوضح المصدر أن ميليشيات الحوثي أقدمت، صباح الاثنين، بتجريف الحواجز الترابية لأراضي الزراعية من ممتلكات قبائل الزرانيق بهدف البسط عليها.



وأفاد بأن المليشيا اختطفت أكثر من 30 مدنيا من أبناء المنطقة في حين لازالت تطارد آخرين ممن اعترضوا على ممارسات العصابة الحوثية بحق ممتلكاتهم.



وفي 12 من الشهر الجاري، اقتحمت ميليشيات الحوثي قرى منطقة القصرة الساحلية في المديرية ذاتها، وقامت بتجريف الأراضي وتهجير السكان من منازلهم تحت تهديد السلاح

