حضرموت.. مسيرة جماهيرية في مدينة سيئون احتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، الإثنين، مسيرة جماهيرية احتفاء بالذكرى الـ ٦٠ لثورة الـ ٢٦ سبتمبر المجيدة.



وانطلقت المسيرة التي رفعت أعلام الجمهورية على متن الدراجات النارية والسيارات من أمام قصر السلطان الكثيري وجابت شوارع مدينة سيئون.





وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت عصر اليوم؛ هتافات وشعارات وطنية تعكس عظمة المناسبة في نفوس المواطنين.



ويتزامن ذلك مع احتفالات تعم مختلف محافظات الجمهورية اليمنية بالذكرى الـ 60 لثورة 26 سبتمبر المجيدة التي أطاحت بالحكم الإمامي الكهنوتي عام 1962م.

