شكرا لبحثكم عن خبر نائب وزير الأشغال يزور صندوق الطرق والجسور ويناقش مع الماس إعداد خطة عمل لإزاحة الرمال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقد لقاء بين المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن والدكتور محمد ثابت نائب وزير الاشغال العامة والطرق.

وخلال اللقاء جرى مناقشة جملة من المواضيع منها التنظيم والاعداد لورشة عمل خاصة لكيفية إدارة مشروع إزاحة الرمال في عدن وباقي المحافظات.

وقدم المهندس الماس مقترحات خاصة تشمل العديد من المشاريع المساعدة في إعمال إلازاحة للرمال الزاحفة على خطوط الدولية بين المحافظات والطرق القريبة من المناطق الصحراوية.

وعقب اللقاء طاف نائب الوزير برفقة المهندس معين الماس إدارات وأقسام الصندوق حيث شكر الجهود المبذولة من قبل كادر وموظفي الصندوق. مشيداً بالانضباط الوظيفي للعاملين بالصندوق.

وأبدى الدكتور محمد ثابت إعجابه بالعمل في ادارات الصندوق وأقسامه بالقول نحثكم على مضاعفة الجهود.مشيراً أن الصندوق يحظى بدعم واهتمام كبير من قبل الوزارة.

وأشاد نائب الوزير بالجهود المبذولة من قبل الصندوق.لافتا صندوق صيانة الطرق هو الجهة الوحيد الذي لمسنا منه تحركات في صيانة وإعادة تأهيل الطرقات بالمحافظات المحررة.

حضر الاجتماع نجيب سعيد أبكر مدير فرع هيئة البحوث الزراعية عدن والباحث الزراعي المهندس محسن عبدالرحمن بازرعة والمهندس عبدالله متعافي مدير عام إدارة العامة للتخطيط ونظم المعلومات بصندوق صيانة الطرق والجسور .

صادر : عن وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.