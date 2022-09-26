شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في المنطقة الحرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمكتبه في العاصمة عدن اليوم الاثنين، رئيس المنطقة الحرة بعدن حسن حيد.

واطّلع الرئيس الزُبيدي من حيد على أوضاع المنطقة والاستثمارات فيها، والصعوبات التي تواجهها إدارة المنطقة لتحسين جودة العمل وتوفير المناخ الذي من شأنه أن ينمي الاستثمارات الحالية، ويجذب استثمارات جديدة.

وشدد الرئيس القائد في اللقاء على ضرورة مضاعفة الجهود لانتشال المنطقة الحرة من وضعها الحالي ووضع خطة استراتيجية لتطويرها بما يوفر بيئة جاذبة لمشاريع استثمارية كبرى فيها.

ونوه الرئيس القائد بالأهمية التي تكتسبها المنطقة الحرة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وعمود من أعمدة الاستثمار في بلادنا، وضرورة وضع حد لتداخل الصلاحيات في المنطقة بين إدارة المنطقة والجهات الحكومية الأخرى.

من جانبه عبر رئيس المنطقة عن شكره وامتنانه لكل الجهود التي يبذلها الرئيس الزُبيدي لانتشال المنطقة الحرة من وضعها، واستعداده لتبنيه خطط تطويرها المستقبلية.