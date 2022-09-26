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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت محافظة تعز اليوم عرضا عسكريا مهيبا لوحدات رمزية من الجيش الوطني والأمن احتفاء بالذكرى ال60 لثورة ال26 من سبتمبر الخالدة بحضور قيادات السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة.

تعز تحتفل بعرض عسكري مهيب في ذكرى ثورة الـ 26 من سبتمبر

الحفل الذي أقيم وسط المدينة شهد حضورا جماهيرا كبيرا حيث قدمت وحدات من الجيش الوطني والشرطة العسكرية وقوات النجدة والقوات الخاصة عروضا عسكرية تجسد عظمة الثورة المباركة.

وفي كلمة القاها وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبد الكريم الصبري، حيا الوكيل ابطال الجيش والامن والمقاومة الشعبية وقال "انتم شرف هذه المحافظة وعنوان فخرها ولولاكم ماكنا لنحتفل اليوم بثورة ٢٦ سبتمبر في هذ المكان ولولاكم لكنا منقسمين بين سادة وعبيد ".

واضاف "ها نحن نحتفل اليوم بالذكرى ال ٦٠ لثورة ٢٦ سبتمبر المجيدة في كل مدينة وقرية تتجدد معها شعلة الثورة اليمنية ويتجدد معها القسم الشعبي والعسكري للانتصار للجمهورية بعد أن تسللت الإمامة العنصرية ممثلة بجماعة الحوثي النسخة الاسوء للإمامة السلالية إلى حصن الجمهورية محاولة الاستيلاء على حكم اليمن مدعومة بأطماع الفرس وأحقادهم المتجددة ضد الأمة العربية والاسلامية كخناجر مسمومة لطعن اليمن وتفتيت الأمة العربية".

وتابع قائلا: إنكم تستمدون اليوم في نضالكم وتسيرون على درب واحد من أعظم رجال النضال والكفاح، درب رجل من أبناء جلدتكم ومحافظتكم تعز، درب الرقيب عبد الرقيب عبدالوهاب بطل حصار السبعين الذي ذاد عن صنعاء في نوفمبر من العام 1967م ودحر فلول الإمامة والكهنوت فكان علمًا بارزًا لذلك النضال وذلك التاريخ البطولي، وما أشبه اليوم بالبارحة، فجيناته أورثها لكم، واستبساله تجلى فيكم، وإنكم على خطاه تمضون بفخر وعظمة، أنتم اليمن واليمن أنتم، أنتم الجمهورية والجمهورية أنتم، دمتم لهذا الشعب حماته وللثورة أبطالهم وللجمهورية جنودها، ولتعز حراسها وعيونها الساهره التي تحفظ امنها واستقراره ".

وانتخبت اليمن اليوم لمنصب نائب رئيس الدورة ال٦٦ للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن مجموعة الشرق الأوسط وجنوب اسيا.

‎واشار مندوب اليمن في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيثم شجاع الدين ان انتخاب اليمن يعد نصرا للدبلوماسية اليمنية في اروقة الوكالة في ظل محاولة الوفد الايران عرقلة التوافق داخل مجموعة الشرق الأوسط وجنوب اسيا.

‎ وسيناقش المؤتمر على مدار خمسة ايام المواضيع المتصلة بالتعاون التقني والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في علاج أمراض السرطان ووضمانات الوكالة إضافة إلى القدرات النووية الإسرائيلية.

وزار سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صافا اليوم متحف المكلا بالقصر السلطاني وتعرف على مقتنيات المتحف وتاريخ مملكة حضرموت القديمة والنقوش والآثار المعروضة بأجنحة المتحف المختلفة والذي يحكي تاريخ حضرموت الزاخر بالحضارات العريقة.

واوضح مدير فرع هيئة الآثار والمتاحف بساحل حضرموت رياض باكرموم مراحل تأهيل المتحف بعد عملية النهب والتخريب والسرقة الذي تعرض لها اثناء سيطرة القاعدة على مدينة المكلا في ابريل 2015م وما حققه من إنجازات خارجية وآخرها جائزة التميز في الإرشاد المتحفي والثقافي للمشاركات المتفردة في برنامج المرشد الثقافي العربي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي وشاركت فيه 16 دولة بالإضافة إلى نيل المتحف عضوية المنظمة الدولية للمتاحف ( الايكوم) وعضوية التحالف الأمريكي للمتاحف.

سلم سفير اليمن في طوكيو عادل السنيني اليوم نسخة من أوراق اعتماده لنائب وزير الخارجية الياباني موري تاكيئو.

وخلال اللقاء بحث السنيني مع نائب الوزير مستجدات الأوضاع في اليمن والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأكد نائب وزير الخارجية الياباني دعم سعادة السفير لتسهيل مهامه وبما من شأنه تعزيز التعاون الثنائي إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.. مشددًا على موقف بلاده الثابت والداعم لليمن وحكومته الشرعية، ودعم الجهود الرامية لإحلال السلام وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن