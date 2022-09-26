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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظمت كلية الصيدلة بجامعة عدن بالاشتراك مع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم العلمي وذلك احتفاء باليوم العالمي للصيادلة الذي يصادف الـ 25 من سبتمبر من كل عام.

كلية الصيدلة بعدن تحتفي باليوم العالمي للصيادلة

و قدم في الفعالية، تسع ورقات عمل علمية ركزت على التوجيهات الحديثة في الممارسات الصيدلانية، والتعليم الصيدلاني، واستراتيجيات تصميم الدواء في الماضي والحاضر، ودور الانكاريتين في علاج النوع الثاني من السكر وعلم الأدوية الشبكي نموذج جديد في إعادة اكتشاف الأدوية من الصيغ المذكورة في أنظمة الطب التقليدي وفيتامين د، وسرطان الثدي والإستفادة مما هو موجود في الطب الشعبي وتخليق الأدوية منها.

واكد كلًا من القائم بأعمال رئيس جامعة عدن الدكتور محمد العطاس، والمدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري، وعميد كلية الصيدلة الدكتور خالد سعيد، ورئيس اللجنة العلمية الدكتورة سميره عبدالله، والأمين العام لنقابة الصيادلة الدكتور محمد النسي، عي أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للصيادلة وترجمة هذا الاحتفاء إلى مفاهيم علمية يستفيد منها طلاب الصيدلة والمجتمع.



وفي سياق منفصل أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، أن احتفاء شعبنا اليمني باليوبيل الماسي للعيد الـ 60 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، هو احتفاء بالثورة التي أعادت لليمنيين وطنهم وهويتهم وتاريخهم وحريتهم وكرامتهم، واعادت الاعتبار للإنسان اليمني، وهدمت إرث أسود من العبودية والاستبداد.

وقال معمر الارياني في تصريح وفقالوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن ثورة 26 سبتمبر الخالدة التي أطاحت بالحكم الإمامي الكهنوتي، ستبقى نقطة تحول تاريخية وشعلة أمل دائمة لليمنيين، بعد أن قضت على الفقر والجهل والتخلف والمرض، والاستبداد والاستعباد، والطبقية والعنصرية، ونقلت اليمن من ظلمة الكهوف إلى رحاب العصر".

وأضاف الارياني "أن ثورة 26 سبتمبر لم تكن مجرد ثورة ضد شخص وإنما ثورة ضد مخلفات عقود من الحكم الإمامي الكهنوتي المستبد، الذي إدعى الحق الالهي بالولاية، من أجل السلطة والجاه والثروة وعمل على تجهيل الشعب اليمني، ونشر الخرافات والخزعبلات في أوساطه، وكاد أن يطمس التاريخ الحضاري لليمن".

وأشار معمر الارياني، إلى أن الاحتفاء بعيد الثورة السبتمبرية يكتسب أهمية مضاعفة وشعبنا يواجه مخلفات الكهنوت بنسختها الإيرانية الخمينية التي أوغلت في القتل والتشريد والتجويع وسجن وتعذيب اليمنيين وضرب النسيج الاجتماعي وتعميق ثقافة الكراهية، ومحاولة تحويل الوطن إلى أشلاء وكيانات صغيرة ضعيفة.

اكد أن انقلاب مليشيا الحوثي ومحاولاتها طمس ثورة 26 سبتمبر من الوعي الشعبي يجعل الشعب أكثر تمسكًا بها كثورة خالدة مستمرة، والسير على ذات الدرب الذي سار عليه الأحرار والمناضلون الأوائل الذين هدوا أصنام الإمامة ودمروا جدران السجون والعزلة، وكسروا القيود وانتصروا للكرامة..مشددًا على أن مواجهة مليشيا الحوثي التابعة لإيران والتصدي لجرائمها وانتهاكاتها ضد اليمنيين والتي تتطابق وتتفوق على ممارسات الحكم الامامي البائد الذي ثار عليه اليمنيون في 26 من سبتمبر، هو منهج ثورة سبتمبر الخالدة، بل إنها استمرار لتلك الثورة واقتفاء لخطى الثوار الأحرار.

ودعا الارياني إلى توحيد الصف الوطني والالتفاف حول مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، كمنطلق لاستعادة الدولة واسقاط الانقلاب الذي يحاول بكل صلف إعادة عقارب الساعة للوراء، وفاء لثورة 26 سبتمبر ومناضليها وشهداء الوطن الميامين، وانتصارا للوطن والكرامة.

وثمن الارياني الدور الاخوي والنبيل لتحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية الذين بذلوا الغالي والنفيس لدعم الحكومة والشعب اليمني لاستعادة الدولة والحفاظ على هويتهم الوطنية والعربية، والحيلولة دون تحول اليمن إلى ولاية إيرانية.