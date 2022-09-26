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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اقامت هيئة العمليات التابعة لوزارة الدفاع، امس بمحافظة مارب، حفلًا فنيًا وخطابيًا بمناسبة الأعياد الوطنية لثورتي الـ 26 من سبتمبر والـ 14 من أكتوبر والـ 30 من نوفمبر، وكذلك بمناسبة تخرج دفعات جديدة من دورات تدريبية تخصيصة في مجال المدفعية والمدرعات والهندسة.

هيئة العمليات تقيم حفلًا فنيًا وخطابيًا بمناسبة الأعياد الوطنية وتخرج عدد من الدفعات

وخلال الحفل رفع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بمناسبة الأعياد الوطنية الذكرى الـ 60 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة والـ 59 لثورة الـ14 من أكتوبر الخالدة والذكرى الـ 55 لـ 30 من نوفمبر.

وأكد الفريق بن عزيز إن ذكرى ثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة مناسبة عظيمة على كل قلوب احرار اليمن..مشددًا على ضرورة الاحتفاء بها واحياءها كثقافة للحرية والعدالة والمساواة كونها ضرورة دينية ووطنية وعلى ذلك بذل الأحرار أرواحهم رخيصة من أجل الحرية والكرامة لكافة أبناء الشعب اليمني العظيم...مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة في مجال التدريب والتأهيل والاستعداد للمعركة المقدسة والفاصلة ضد المليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران.

من جهته رحب رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن خالد الأشول بجميع الحاضرين..مهنئًا الخريجين من الدورات التدريبية والتأهيلية التخصصية بمناسبة تخرجهم...متمنيًا لهم التوفيق والسداد في المهام القتالية الموكلة إليهم قادم الأيام.

وجرى في نهاية الفعالية تكريم الضابط والمبرزين من خريجي الدورات التدريبية والتأهيلية المتعددة.

حضر الحفل رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن أحمد اليافعي ورئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقية ونائب رئيس هيئة العمليات اللواء الركن صالح العامري وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة وضباط وقيادات وزارة الدفاع.



ناقش المجلس الاعلى للطاقة في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، عدد من المواضيع المتصلة بوضع الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة، ومستوى تنفيذ القرارات الخاصة بتحسين الخدمة.

واستعرض الاجتماع الإجراءات التنفيذية لما تضمنه قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 2 لسنة 2022م بشأن معالجة أوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة.. واستمع إلى إيضاحات من الوزارات والجهات المعنية حول مستوى التنفيذ، وأكد على استكمال تنفيذ ما تضمنه القرار الرئاسي ورفع تقارير حول ما تم اتخاذه.

واستمع المجلس إلى تقرير حول استكمال إجراءات انشاء أنبوب ضخ خاص بوقود النفط الخام والذي يمتد من ميناء الزيت إلى محطة عدن الجديدة في الحسوة، وبطول 12 كم، ووجه وزارتي النفط والمالية باستكمال الإجراءات ورفع تقرير إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

واطلع المجلس الأعلى للطاقة على تقرير وزير الكهرباء حول منحة المشتقات النفطية لعام 2022م المقدمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتشغيل محطات الكهرباء، إضافة إلى جهود الوزارة في تنفيذ الإصلاحات بهذا القطاع الحيوي، بما في ذلك تقليل الفاقد الفني ورفع القدرات التوليدية.

ووجه رئيس الوزراء، بوضع خطة تنفيذية مزمنة لتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للطاقة لمعالجة أوضاع الكهرباء واستكمال تحقيق الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء.. مجددا التأكيد على تنفيذ البدائل اللازمة والحلول المجدية والاستراتيجية للطاقة التوليدية، بما في ذلك تقليل الاعتماد على وقود الديزل في توليد الكهرباء، نظرا لكلفته العالية.

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان بقاء جذوة ثورة 26 سبتمبر المجيدة بهذا الألق والبهاء الوطني بعد 60 عاما من اندلاعها، واحتفاء الأجيال الجديدة بها برهان على إنه ا نبض حياة متجدد لإنه ا أعادت للإنسان اليمني عزته وكرامته ومكانته بين أمم العالم بعد قرون من الانغلاق والتخلف والاستبداد.

وحيا الدكتور معين عبدالملك، خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم بمديرة مدرسة الشهيدة نعمة رسام بمحافظة تعز، رجاء الدبعي، الوعي الوطني العالي الذي جسدته طالبات المدرسة في احتفاءهن بالعيد الوطني 60 لثورة 26 سبتمبر، وما قدمنه من لوحة وطنية رائعة تعكس مكانة وقيمة هذه الثورة الخالدة لدى الأجيال المتعاقبة.. موجها التحية والتقدير لإدارة المدرسة والتربويات والعاملات وجميع الطالبات، اللواتي قدمن نموذج يحتذى به في الوعي الوطني.

ووجه رئيس الوزراء، بصرف مبلغ تشجيعي لدعم نشاطات مدرسة الشهيد نعمة رسام.

بدورها عبرت مديرة المدرسة عن تقديرها وشكرها لدولة رئيس الوزراء على متابعته المستمرة.. مؤكدة حرص إدارة المدرسة على تنمية وترسيخ الوعي والولاء الوطني لدى الطالبات والمجتمع.

