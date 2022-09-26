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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، المرحلة التجريبية لتعزيز نظم المعلومات الصحية ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي (صحتي أولا).

وزير الصحة يدشن المرحلة التجريبية لتعزيز نظم المعلومات الصحية ويوزع أجهزة حواسيب للمستهدفين

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها الإدارة العامة للمعلومات والبحوث بوزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة جي اس اي، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجرى خلال الفعالية توزيع حواسيب وأجهزة لوحية لعدد 56 مرفقا صحيا في ثلاث مديريات صحية مستهدفة بمحافظات عدن ولحج وتعز، كأول تجربة على مستوى المرافق الصحية بالمديريات.

وأشاد وزير الصحة الدكتور بحيبح، بالدعم المقدم من الحكومة الأمريكية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للقطاع الصحي والذي يعد مشروع التعافي واحد منها.. داعيًا إلى ضرورة العمل على تعزيز النظام المعلوماتي الصحي الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية للوزارة والذي سيوفر الجهد والمعلومات حال تم العمل به.

وشدد على أهمية بناء القدرات من خلال تدريب الكادر الذي سيتلقى هذه الأجهزة وبما يساعد الوزارة في مراجعة العمل بالنظام في المديريات.. مجددا التأكيد على روح الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومشروع شارب المنفذ من منظمة جي اس اي.

من جانبه استعرض مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والبحوث بوزارة الصحة الدكتور أحمد السعيدي، المراحل المختلفة التي مر بها نظام المعلومات الصحي والأهداف والغايات التي تتطلع لها الوزارة في تحقيق نظام معلوماتي موحد يساعد على الفهم الصحيح لمجمل القضايا الصحية ويحدد مكامن القوة والضعف، وبالتالي اتخاذ المعالجات والقرارات الصائبة إزائها.

كما جرى خلال الفعالية التي شارك فيه 80 كادرا صحيًا من مدراء مكاتب الصحة بالمديريات المستهدفة ومدخلي البيانات والعاملين في نظام المعلومات وقطاع السكان في المرافق الصحية بالمديريات المستهدفة، تقديم مداخلتين من جانب القائم بأعمال المدير القطري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية براندا وذهوفت، والمدير القطري لمنظمة جي اس اي اريك اوجارا، استعرضا خلالهما أوجه المشروع والنتائج المحققة فيه وأوجه الدعم المقدم له.

حضر التدشين الوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، ومدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة لحج الدكتور خالد جابر، والمدير التنفيذي لمشروع التعافي وتقوية النظام الصحي صحتي أولا الدكتورة سعاد الهتاري.

وقع وزير المالية سالم بن بريك، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، اتفاقية تأجيل فوائد الديون عن بلادنا.

وبحث الجانبان، مستجدات الأوضاع الاقتصادية على الساحة الوطنية وتأثيراتها المباشرة على كافة مناحي الحياة العامة، وتدريب وتأهيل كادر يمني مجال المالية العامة ومجال الشفافية العامة.

واشار وزير المالية، إلى حزمة من الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين المستوى الاقتصادي، والتي اثمرت على تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية..مؤكدًا بأن الحكومة مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيع الأوضاع الاقتصادية..مثمنًا الجهود التي يبذلها الأصدقاء في الولايات المتحدة الامريكية في دعم الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات.

وتطرق وزير المالية، إلى جملة من الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها الحكومة مع المانحين والشركاء الدوليين لمناقشة الوضع الاقتصادي..لافتًا إلى ان الحكومة تتعاطي بكل إيجابية مع كافة الشركاء الدوليين وملتزمة في عمل كل ما منه شانه تحسين الوضع الاقتصادي..مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لدعم الحكومة، خصوصاًا استكمال إجراءات الوديعة للبنك المركزي، ودعم اليمن في المشاريع الاقتصادية والتنموية..لافتًا إلى ان المنحة الجديدة من المشتقات النفطية سيتم ايصالها خلال الفترة القادمة.

من جانبه أشاد السفير الأمريكي، بالإجراءات التي تتخدها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي في اليمن..مجددًا استمرار بلاده في دعم الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات..مؤكدًا استمرار دعم الولايات المتحدة الامريكية للجهود التي تتخذها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

حضر اللقاء المسؤول الاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة لدى بلادنا نار داو.

