شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يرفع برقية تهنئة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفع رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، امس برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس، بمناسبة العيد الوطني الـ 60 لثورة الـ 26 من سبتمبر.

رئيس مجلس الشورى يرفع برقية تهنئة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر

وقال بن دغر في البرقية " يسرني ونيابة عن زملائي في هيئة رئاسة مجلس الشورى وأعضائه أن نتقدم إليكم ولأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بأحر التهاني بمناسبة العيد الوطني الـ 60 لثورة الـ 26 من سبتمبر 1962، الثورة التي أخرجت اليمن من ظلمات العصور الوسطى، ووضعته على طريق الحرية والوحدة، وفتحت أمامه آفاقًا كانت مغلقه في عهود الإمامة".

واضاف رئيس مجلس الشورى "خلال 60 عامًا مضت ظن الكثيرون منا أن الثورة ونظامها الجمهوري في مأمن من الارتداد والانقلابات والانحرافات الخطيرة، لكن تقديراتنا لم تكن في محلها، فقد أُخِذ النظام الجمهوري على حين غرة، وعادت الإمامة تطل بوجهها القبيح وتاريخها العنصري الدموي على حياتنا، لقد صدمتنا الأيام بواقع أليم تشكل في سياق تاريخي معقد، وملتبس، وعلينا جميعًا مواجهته والتصدي لعواقبه".

واشار إلى أن الأقدار وضعت القيادة السياسية والقوات المسلحة وأبناء الشعب اليمني العظيم، في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا..مؤكدًا دعم الجهود للحفاظ على اليمن جمهوريًا اتحاديًا موحدا.

ولفت الدكتور بن دغر، إلى ان خطر الإمامة كما أدركها أحرار اليمن من قبل ليس في عنصريتها وسلاليتها فحسب، بل هو خطر يمتد لينال من الجمهورية نظامًا، والوحدة إرادة وطنية عليا، ويقوض بقائهما، ويعطل إمكانية البناء، ويمنع القوى الفاعلة في المجتمع من أن تمارس دورها في الحياة.

واكد بن دغر، دعم وتأييد مجلس الشورى، لإجراءات مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز جهود المقاومة، ومنع مليشيا الحوثي وإيران من تحقيق الأهداف في بلدنا..مباركًا خطوات مجلس القايدة لاستمرار الهدنة، رغم ما يطالها من خروقات من قبل المليشيا، ويحدونا الأمل أن تتحول هذه الهدنة إلى سلام دائم وعادل وشامل، تُحصِّنه مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.

وقال رئيس مجلس الشورى "ان استمرار الحصار على تعز يمثل جرمًا حوثيًا لا يغتفر، ونرى في فتح الطرق حولها التزامًا على الحوثيين ينبغي احترامه، بل ينبغي فرضه عليهم، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل لتنفيذ اتفاق يقضي بتحرير المختطفين والأسرى، في صفقة تبادلية تشمل الكل مقابل الكل، إحترامًا لآدمية اليمني وإنسانيته".

وعبر بن دغر عن تقديره، للاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الذين مدونا بأسباب المقاومة والصمود حتى اليوم، وتحية لهم وقد خففت مساعداتهم الإنسانية الإغاثية السخية من آلام شعبنا، وويلات الحرب.

رفع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمناسبة العيد الوطني الـ ٦٠ لثورة الـ ٢٦ من سبتمبر ١٩٦٢م الخالدة.

وقال وزير الدفاع ورئيس الأركان في البرقية "في هذا اليوم الميمون والأغر يسعدنا ويشرفنا أن نرفع لفخامتكم باسم كافة منتسبي القوات المسلحة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ ٦٠ لثورة الـ ٢٦ من سبتمبر المباركة، سائلين الله العلي القدير لفخامتكم موفور الصحة والسعادة والتوفيق والنجاح في مهامكم الوطنية الجسيمة في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به شعبنا اليمني الأبي، وهو يحتفل بأهم مناسبة في تاريخه الحديث والمعاصر المتمثل في العيد الـ 60 للثورة السبتمبرية المجيدة التي فجرها الأحرار الشرفاء من أبناء الوطن جنوبًا وشمالًا حيث تمكنوا من إسقاط النظام الإمامي الكهنوتي البغيض".

واضاف الداعري وبن عزيز "اننا في القوات المسلحة ونحن نحتفي بهذه المناسبة الوطنية بفرحة غامرة، نشعر بالزهو والفخر كونها تأتي وأبطال جيشنا الوطني ومعهم رجال القبائل الأحرار بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم يسطرون أروع الملاحم البطولية ويواصلون نضالات أحرار وثوار سبتمبر المجيد في مقارعة فلول الإمامة الكهنوتية المتمثلة في مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ويذودون عن مكاسب الجمهورية وأهداف الثورة اليمنية المباركة التي تسعى فلول الإمامة اليوم إلى إخفاء معالمها والنيل من المبادئ العظيمة والقيم النبيلة والمعاني السامية التي رسختها هذه الثورة المباركة".

واشارا إلى أن الـ 26 من سبتمبر عام 1962م مثل حدثًا عظيمًا خالدًا في تاريخ اليمن راسخًا في ذاكرة الشعب اليمني صانع فجر هذا اليوم المجيد، الذي أشرقت فيه شمس الحرية والكرامة بعد قرون ظل فيها رهين دياجير الظلام والجهل يتجرع مرارة القهر والإذلال تحت سلطة أعتى حكم إمامي كهنوتي مستبد.

واكد وزير الدفاع ورئيس الأركان، ان هذه المناسبة الوطنية العظيمة تأتي للعام الثامن على التوالي وشعبنا اليمني الصامد يعيش ظروفا غاية في الصعوبة على مختلف الجوانب، بفعل الإنقلاب الحوثي الكهنوتي الذي تسبب في تدمير الدولة واحتلال مؤسساتها واستمراره في ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين ونهب ممتلكاتهم، ونقضه لجميع العهود والمواثيق وانتهاكه للهدنة الإنسانية واستهتاره بالجهود الدولية الرامية لإحراز أي تقدم في عملية السلام ورفضه الخضوع للمرجعيات المجمع عليها من قبل الشعب اليمني المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وجدد الداعري وبن عزيز، العهد للقيادة السياسية ولأبناء الشعب اليمني العظيم بأن يظل ابناء القوات المسلحة مخلصين أوفياء للقسم العسكري الذي قطعوه على أنفسهم في الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية، والا يدخروا جهدًا في سبيل تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية التي لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي الكهنوتية المدعومة إيرانيًا ومواجهة مختلف المشاريع التخريبية وبسط سلطة الدولة على كامل تراب الوطن واستعادة أمنه واستقراره وبناء دولته ومستقبله الواعد.

وثمن الداعري وبن عزيز مساندة ودعم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على مواقفهم الأخوية وتضحياتهم المستمرة جنبًا إلى جنب مع الشعب اليمني وقواته المسلحة.