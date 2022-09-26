شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع ورئيس الأركان يرفعان برقية تهنئة لرئيس مجلس القيادة بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمناسبة العيد الوطني الـ ٦٠ لثورة الـ ٢٦ من سبتمبر ١٩٦٢م الخالدة.

وزير الدفاع ورئيس الأركان يرفعان برقية تهنئة لرئيس مجلس القيادة بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر

وقال وزير الدفاع ورئيس الأركان في البرقية "في هذا اليوم الميمون والأغر يسعدنا ويشرفنا أن نرفع لفخامتكم باسم كافة منتسبي القوات المسلحة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ ٦٠ لثورة الـ ٢٦ من سبتمبر المباركة، سائلين الله العلي القدير لفخامتكم موفور الصحة والسعادة والتوفيق والنجاح في مهامكم الوطنية الجسيمة في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به شعبنا اليمني الأبي، وهو يحتفل بأهم مناسبة في تاريخه الحديث والمعاصر المتمثل في العيد الـ 60 للثورة السبتمبرية المجيدة التي فجرها الأحرار الشرفاء من أبناء الوطن جنوبًا وشمالًا حيث تمكنوا من إسقاط النظام الإمامي الكهنوتي البغيض".

واضاف الداعري وبن عزيز "اننا في القوات المسلحة ونحن نحتفي بهذه المناسبة الوطنية بفرحة غامرة، نشعر بالزهو والفخر كونها تأتي وأبطال جيشنا الوطني ومعهم رجال القبائل الأحرار بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم يسطرون أروع الملاحم البطولية ويواصلون نضالات أحرار وثوار سبتمبر المجيد في مقارعة فلول الإمامة الكهنوتية المتمثلة في مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ويذودون عن مكاسب الجمهورية وأهداف الثورة اليمنية المباركة التي تسعى فلول الإمامة اليوم إلى إخفاء معالمها والنيل من المبادئ العظيمة والقيم النبيلة والمعاني السامية التي رسختها هذه الثورة المباركة".

واشارا إلى أن الـ 26 من سبتمبر عام 1962م مثل حدثًا عظيمًا خالدًا في تاريخ اليمن راسخًا في ذاكرة الشعب اليمني صانع فجر هذا اليوم المجيد، الذي أشرقت فيه شمس الحرية والكرامة بعد قرون ظل فيها رهين دياجير الظلام والجهل يتجرع مرارة القهر والإذلال تحت سلطة أعتى حكم إمامي كهنوتي مستبد.

واكد وزير الدفاع ورئيس الأركان، ان هذه المناسبة الوطنية العظيمة تأتي للعام الثامن على التوالي وشعبنا اليمني الصامد يعيش ظروفا غاية في الصعوبة على مختلف الجوانب، بفعل الإنقلاب الحوثي الكهنوتي الذي تسبب في تدمير الدولة واحتلال مؤسساتها واستمراره في ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين ونهب ممتلكاتهم، ونقضه لجميع العهود والمواثيق وانتهاكه للهدنة الإنسانية واستهتاره بالجهود الدولية الرامية لإحراز أي تقدم في عملية السلام ورفضه الخضوع للمرجعيات المجمع عليها من قبل الشعب اليمني المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وجدد الداعري وبن عزيز، العهد للقيادة السياسية ولأبناء الشعب اليمني العظيم بأن يظل ابناء القوات المسلحة مخلصين أوفياء للقسم العسكري الذي قطعوه على أنفسهم في الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية، والا يدخروا جهدًا في سبيل تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية التي لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي الكهنوتية المدعومة إيرانيًا ومواجهة مختلف المشاريع التخريبية وبسط سلطة الدولة على كامل تراب الوطن واستعادة أمنه واستقراره وبناء دولته ومستقبله الواعد.

وثمن الداعري وبن عزيز مساندة ودعم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على مواقفهم الأخوية وتضحياتهم المستمرة جنبًا إلى جنب مع الشعب اليمني وقواته المسلحة.

رفع وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس وإلى أبناء الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ 60 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة.

وقال وزير الداخلية في البرقية "أن الاحتفال بالعيد الـ 60 للثورة السبتمبرية المجيدة، يأتي والتحديات الماثلة أمام اليمن واليمنيين عمومًا ووزارة الداخلية خصوصا كثيرة ومتجددة، وإن الحاجة الماسة لضرورة توحيد وتطوير الأجهزة الأمنية المادية وقدرات ملكاتها البشرية، بما يؤهلها لأداء كافة مسؤولياتها بكفاءة واقتدار، هو طموح دائم لدى قيادة الوزارة".

واضاف" وبعزيمتنا واصرارنا ومعنا كل المواطنين اليمنين الشرفاء، قادرين على مضاعفة الجهود الأمنية في تحقيق الامن والاستقرار ومواجهة كافة المشاريع الضيقة المستهدفة للوطن ومؤسساته الوطنية بإعتبار الأمن والأمان ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع والتنمية والازدهار".

وأكد اللواء الركن حيدان، إن وزارة الداخلية والأجهزة الامنية ستمضي قدمًا في تحمل المسئوليات الوطنية، الملقاة على عاتقها، والذود عن أمن الوطن والمواطن، وحماية مكتسباته وإنجازاته، على كافة الصعد والمجالات.

ولفت وزير الداخلية، إلى أن الوطن أمام مرحلة هامة ودقيقة وحساسة تستدعي من الجميع الوقوف صفًا واحدًا خلف قيادة مجلس القيادة الرئاسي لمواصلة النجاحات التي تحققت على صعيد تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المكتسبات الوطنية وتحصينا لهذه المؤسسة الوطنية العريقة في وجه كل صور التجاوزات والانحرافات والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار والسكينة العامة للوطن وللمواطنين.

وجدد حيدان، إن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ستظل زادًا للأجيال يستلهمون منها دروس البطولة والفداء والتضحية، وتشحذ فيهم عزيمة التحرر والبناء وتوفير الحياة الكريمة لغد مشرق مأمول..منوها بان ثورة ٢٦ سبتمبر الخالدة ستبقى نبراسًا يُنير الطريق لمواصلة تحقيق الأهداف العظيمة التي ضحى من أجلها الشهداء صبيحة يوم الخميس من ١٩٦٢م هذا اليوم الخالد في تأريخ اليمن في الحفاظ على المكتسبات الوطنية العظيمة..سائلًا الله العلي القدير بإن تعود علينا هذه المناسبة وعلى اليمن بالخير واليُمْن والبركات وقد تحققت معها المزيد من الآمال والتطلعات والانتصارات العظيمة على طريق استعادة الدولة وبناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة والقضاء على الانقلاب تحت راية الشرعية الدستورية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي.