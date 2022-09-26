شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يرفع برقية تهنئة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة بمناسبة الذكرى الـ60 لثورة الـ 26 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفع وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، امس، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس وإلى أبناء الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ 60 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة.

وزير الداخلية يرفع برقية تهنئة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة بمناسبة الذكرى الـ60 لثورة الـ 26 سبتمبر

وقال وزير الداخلية في البرقية "أن الاحتفال بالعيد الـ 60 للثورة السبتمبرية المجيدة، يأتي والتحديات الماثلة أمام اليمن واليمنيين عمومًا ووزارة الداخلية خصوصا كثيرة ومتجددة، وإن الحاجة الماسة لضرورة توحيد وتطوير الأجهزة الأمنية المادية وقدرات ملكاتها البشرية، بما يؤهلها لأداء كافة مسؤولياتها بكفاءة واقتدار، هو طموح دائم لدى قيادة الوزارة".

واضاف" وبعزيمتنا واصرارنا ومعنا كل المواطنين اليمنين الشرفاء، قادرين على مضاعفة الجهود الأمنية في تحقيق الامن والاستقرار ومواجهة كافة المشاريع الضيقة المستهدفة للوطن ومؤسساته الوطنية بإعتبار الأمن والأمان ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع والتنمية والازدهار".

وأكد اللواء الركن حيدان، إن وزارة الداخلية والأجهزة الامنية ستمضي قدمًا في تحمل المسئوليات الوطنية، الملقاة على عاتقها، والذود عن أمن الوطن والمواطن، وحماية مكتسباته وإنجازاته، على كافة الصعد والمجالات.

ولفت وزير الداخلية، إلى أن الوطن أمام مرحلة هامة ودقيقة وحساسة تستدعي من الجميع الوقوف صفًا واحدًا خلف قيادة مجلس القيادة الرئاسي لمواصلة النجاحات التي تحققت على صعيد تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المكتسبات الوطنية وتحصينا لهذه المؤسسة الوطنية العريقة في وجه كل صور التجاوزات والانحرافات والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار والسكينة العامة للوطن وللمواطنين.

وجدد حيدان، إن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ستظل زادًا للأجيال يستلهمون منها دروس البطولة والفداء والتضحية، وتشحذ فيهم عزيمة التحرر والبناء وتوفير الحياة الكريمة لغد مشرق مأمول..منوها بان ثورة ٢٦ سبتمبر الخالدة ستبقى نبراسًا يُنير الطريق لمواصلة تحقيق الأهداف العظيمة التي ضحى من أجلها الشهداء صبيحة يوم الخميس من ١٩٦٢م هذا اليوم الخالد في تأريخ اليمن في الحفاظ على المكتسبات الوطنية العظيمة..سائلًا الله العلي القدير بإن تعود علينا هذه المناسبة وعلى اليمن بالخير واليُمْن والبركات وقد تحققت معها المزيد من الآمال والتطلعات والانتصارات العظيمة على طريق استعادة الدولة وبناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة والقضاء على الانقلاب تحت راية الشرعية الدستورية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي.

رفع رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء الركن عبده الحذيفي، ورئيس جهاز الأمن القومي اللواء أحمد المصعبي، اليوم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس، بمناسبة العيد الوطني الـ ٦٠ لثورة الـ ٢٦ من سبتمبر ١٩٦٢م الخالدة.

وقال الحذيفي والمصعبي في البرقية "بإسمينا شخصيًا ونيابة عن ضباط وصف وجنود جهازي الأمن القومي والسياسي، نهنئكم وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بمناسبة العيد الوطني الـ ٦٠ لثورة الـ ٢٦ من سبتمبر ١٩٦٢م".

واضاف رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي ورئيس جهاز الأمن القومي "ان هذه المناسبة الوطنية العظيمة، تأتي وأنتم ومعكم أبناء قواتنا المسلحة والأمن الأفذاذ مرابطون في جميع جبهات الشرف والكرامة للذود عن حمى الجمهورية التي أقام مداميكها آباؤنا الابطال منذ ستين عامًا، وهاهم اليوم نرى أحفاد الملكية الكهنوتية من الحوثيين وأذنابهم، وداعميهم الايرانيين، يريدون إعادة امجاد اجدادهم لتركيعنا لهم، ويريدون ازهاق حريتنا".

وجدد المصعبي والحذيفي، العهد بالسير خلف القيادة السياسية، للذود عن حمى الجمهورية اليمنية ضد من أراد البطش بها، والنيل من مجدها وحضارتها، حتى تعلو راياتها في كل الآفاق، ليتحقق لشعبنا اليمني الصابر أعظم انتصاراته، وطموحاته في الحرية والاستقرار والنماء.