شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميلشيا الحوثي تستهدف حفل إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر في حجة بصاروخ باليستي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إستهدفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مساء الأحد، بصاروخ باليستي حفل إيقاد شعلة العيد الستون لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة، الذي أقيم بمديرية ميدي شمال غرب محافظة حجة.

ميلشيا الحوثي تستهدف حفل إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر في حجة بصاروخ باليستي

وأوضح محافظ المحافظة، اللواء عبدالكريم السنيني، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الميليشيات الحوثية حفلًا سبتمبريًا بصاروخ باليستي.. مشيرا إلى إستهداف الميليشيات حفل العام الماضي بصاروخين باليستيين راح ضحيتها ١٠ شهداء واكثر من ١٥ جريح اغلبهم من المدنيين.

وأدان محافظ حجة بشدة هذه الجريمة الإرهابية التي تعد إمعانًا من مليشيات الحوثي في خرق الهدنة الأممية ونسفا لكل مساعي السلام التي يسعى عبرها المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في اليمن، وجريمة مكتملة الأركان تدل على بشاعة المليشيا ووحشيتها ورغبتها في إيقاع أكبر عدد من الضحايا.. معتبرا تكرار استهداف مليشيا الحوثي للفعاليات المدنية التي تحتفي بذكرى الثورة اليمنية ٢٦ سبتمبر من كل عام عملية ارهابية مدانة.

ودعا المحافظ المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الحقوقية والرسمية المحلية والإقليمية والدولية إلى إدانة هذا العمل الإجرامي الإرهابي الذي قامت به مليشيات الحوثي، والمجتمع الدولي وكل قواه الحية إلى اتخاذ خطوات عملية إجرائية بتصنيف هذه المليشيات في قائمة المنظمات الإرهابية.. مؤكدًا أن هذه الجرائم التي تمارسها الميليشيا لن ترهب أبطال الجيش الوطني بل ستزيدهم إصرارًا للمضي في معركة التحرير بكل بسالة وإقدام.

وفي سياق منفصل هنأ التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية الشعب اليمني العظيم في كل مكان، وقيادته السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، والقوات المسلحة والأمن والمقاومة ورجال القبائل الشرفاء المساندين لها، بمناسبة حلول بالعيد الستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة.

وأكد التحالف في بيان صادر عنه وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن ثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة مثلت أهم حدث في تاريخ اليمن الحديث، ونقطة التحول الأهم، حين حررت الشعب اليمني من العبودية والظلم والجهل والتخلف، وفتحت أمامه طريق الحرية والعلم والبناء، وأعادت الاعتبار لليمنيين وتاريخهم وإرثهم الحضاري والإنساني، الذي عملت الإمامة على تشويهه وطمره واختزاله في مشروع سلالي كهنوتي سلب اليمنيين حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، تهيئة لخرافتها وفكرها العنصري المقيت.

وأشار إلى أن الحركة الوطنية بنضالها وتضحياتها المتراكمة منذ الثورة الدستورية 1948م إستطاعت أن تحقق المعجزة بإشعال مصابيح النور في الـ26 من سبتمبر، ممهدة الطريق قبل أن يطوى عامها الأول لانطلاق ثنائية المعجزة بإشعال ثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة للخلاص من الاستعمار البغيض، والمضي قدمًا في إنجاز الاستقلال، تعبيرًا عن واحدية النضال اليمني، وتضافر إرادة وعزائم وتضحيات الرجال الأشاوس في طي صفحات حكم الإمامة وحقبة الاستعمار.

واضاف "إننا في هذا اليوم الأغر، نتذكر بإجلال وإكبار تلك الكوكبة من الأحرار وأبطال سبتمبر، الذين قادوا الثورة، وكل أبناء الشعب الذين دافعوا عنه مسترخصين أرواحهم ودمائهم في سبيل ترسيخ النظام الجمهوري وإنفاذ إرادة الشعب في كسر العزلة المفروضة عليه والانطلاق نحو المستقبل، وصون الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية".. مؤكدًا ان شعبنا اليمني أثبت اليوم أن أهداف ومبادئ ثورة 26سبتمبر خالدة في وجدان كل أحرار اليمن، وأن روحها وقيمها ممتدة عبر الأزمان.

وأوضح أن ذلك تجلى ذلك بمظاهر الحفاوة البالغة بهذه المناسبة الوطنية، واستقبال ذكرى ذلك اليوم الأغر الذي غير مجرى التاريخ اليمني، وهاهم أبناء شعبنا اليوم أكثر إدراكًا لمعاني المجد التي يمثلها ذلك التحول الراسخ في الذاكرة والتاريخ اليمني، لا سيما وقد أعادت فلول الإمامة في العام 2014م نسخة جديدة من واقع ذلك التخلف والكهنوت والظلم والطغيان االذي ثار عليه الشعب في العام 1962م.

وحيا التحالف الوطني تضحيات وصمود وعزائم أبطال القوات المسلحة والأمن وشجعان المقاومة ورجال القبائل الأحرار وهم يتصدون لمليشيا الحوثي الإمامية الإيرانية، مستلهمين من أبطال ثورة ال26 من سبتمبر عزائم وثبات الشجعان، ومجسدين قيمها وأهدافها نضالًا واقعًا، ومبددين أحلام مخلفات الإمامة ومشاريع الارتهان في العودة بعجلة التاريخ اليمني وشعبه العظيم إلى ربقة الاستبداد والعبودية والقهر.

وأكد أننا نقف اليوم أمام منعطف تاريخي يفرض على كافة اليمنيين المزيد من التلاحم ووحدة الصف والالتفاف حول المشروع الوطني، ليتمكن اليمنيون من هزيمة مشروع الشر والكهنوت والعنصرية وإزاحة سطوته وجرائمه عن كاهلهم، والانتصار لثورة 26 سبتمبر وأهدافها السامية وقيمها العظيمة، وإعادة ألقها وتجذيرها في نفوس الأجيال لتكون منطلقا صحيحًا لاستعادة الدولة ومؤسساتها.. لافتًا إلى أن النصر قريب وأن شعبنا اليمني قاطبة هو اليوم أكثر تمسكًا بثورته وإيمانًا بجمهوريته، وأقدر على كسر مخلفات الإمامة ومشروعها الهدام.

وفي ختام بيانه، توجه التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية بالشكر والتقدير لكل من ساند ودعم شعبنا وشرعيته وجيشه وأمنه في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، وفي المقدمة الأشقاء في التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.. مثمنين مواقفهم في إسناد اليمن في وجه المشروع الحوثي الإيراني المتربص بالأمة العربية.