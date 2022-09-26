كسرت قيود الحوثيين.. مواطنون بصنعاء يحتفون بذكرى ثورة 26 سبتمبر بإطلاق العاب نارية

المنامة - ياسر ابراهيم - احتفل سكان العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي مساء اليوم الأحد ابتهاجا بالذكرى الـ 60 من ميلاد ثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.

وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن "الاحتفالات الشعيبة بالذكرى الـ60 لثورة 26سبتمبر المجيدة عمّت معظم الأحياء السكنية بمختلف المناطق في العاصمة صنعاء لأول مرة سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء إبان انقلابهم على الشرعية في خريف 2014".

وأشارت إلى السكان رددوا هتفات ثورية، ورفعوا الأعلام الوطنية بالإضافة إلى إطلاق الألعاب النارية في سماء العاصمة صنعاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه ميليشيا الحوثي طمس أهم المعالم والشواهد المتعلقة بثورة سبتمبر المجيدة في صنعاء إذ أنهم قاموا بتغير كل مسمى له علاقة بالثورة، واستبدالها باسماء أخرى، كما اختاروا يوم الـ21 من سبتمبر عيدا بديلا لهم، ضمن سعيهم في إعادة نظام الحكم الإمامي المستبد بعد قرابة ستة عقود من سقوطه.

يشار إلى أن ميليشيا عمدت منذ سنوات على تغيير أسماء بعض الشوارع والمدارس، وحتى القاعات الدراسية في الجامعات الحكومية والساحات والمتاحف والميادين، ذات العلاقة بثورة 26 سبتمبر.

كما قامت المليشيا بتحريف المناهج الدراسية، وشطب كافة الدروس المتعلقة بالثورة واستبدالها بخرافاتهم الطائفية.