احتفالات شعبية تعمّ المحافظات اليمنية ابتهاجًا بذكرى ثورة الـ26 من سبتمبر

المنامة - ياسر ابراهيم - ابتداء من تعز ومأرب، انتشرت الاحتفالات الشعبية بالذكرى 60 لثورة 26 سبتمبر اليمنية المجيدة، في عدد من المحافظات اليمنية، وطغى عليها الطابع الشعبي في احتفالات رمزية في المدن والأرياف البعيدة، حتى في تلك المحافظات التي تسيطر عليها ميلشيات الحوثي.

شهدت عدد من المحافظات اليمنية، مساء اليوم الأحد، احتفالات ابتهاجا بالذكرى الـ60 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، وأضاءت السماء بالألعاب النارية احتفاء بهذه الذكرى الخالدة، حيث شهدت مدينة تعز، مساء اليوم الأحد، حفلا لإيقاد شعلة العيد الوطني في شارع جمال وسط المدينة.

بالتزامن أضاءت الألعاب النارية سماء مدينة تعز احتفاءً بالذكرى الـ60 لثورة 26 من سبتمبر، وصدحت الأغاني الوطنية في شوارع المدينة، التي عبرت عن المكانة الكبيرة لثورة 26 سبتمبر في نفوس وذاكرة أبناء محافظة تعز.



في ذات السياق، أحيا العشرات من أبناء مدينة التربة جنوبي تعز مساء اليوم الاحد ذكرى ثورة ال26 من سبتمبر المجيدة في حفل شعبي جرى فيه إيقاد شعلة الذكرى ال60 لثورة سبتمبر الخالدة.

وأوقد شعلة الذكرى ال60 لثورة سبتمبر المجيدة عبدالله عبده نعمان نجل قائد المقاومة الشعبية بالحجرية الشهيد عبده نعمان الزريقي ، والى جانبه الاستاذ سعيد الراعي امين عام المجلس المحلي بمديرية الشمايتين والعقيد امين الاكحلي قائد قطاع الحجرية العسكري و الرائد صلاح العبسي نائب مدير شرطة الشمايتين و صبري محمد الزريقي مدير مكتب مدير عام المديرية .

وفي الفعالية التي دعت إليها ونظمتها قيادة السلطة المحلية بمديرية الشمايتين ردد المشاركون الهتافات الثورية رافعين الأعلام الوطنية، كما أطلقوا الألعاب النارية في سماء المدينة وفي المرتفعات والجبال المحيطة إبتهاجاً بالذكرى الوطنية.

كما شارك في الفعالية التي أقيمت أمام مبنى المجمع الحكومي بمدينة التربة ، الشيخ نديم السنة ، ومحمد سلطان نائب مدير مكتب الاشغال بالمديرية ، وعدد من الشخصيات الاجتماعية ، وجمع من ابناء مدينة التربة.

هذا وقد اوقد الاهالي في عزل وقرى مديرية الشمايتين المشاعل على اسطح المنازل ، واطلقوا الالعاب النارية ابتهاجاً بذكرى ثورة سبتمبر الخالدة .

على صعيد متصل، احتفل منتسبو المنطقة العسكرية الخامسة، بالذكرى الـ 60 لثورة سبتمبر في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وأوقد منتسبو العسكرية الخامسة، شعلة ثورة 26 سبتمبر في منطقة ميدي بحضور قيادات عسكرية وأمنية وجمع كبير من الجنود والصف والضباط.

وفي ذات السياق، أوقد شباب محافظة إب، مساء اليوم، شعلة ثورة 26 سبتمبر في ساحة المركز الثقافي بمدينة إب، ابتهاجاً واحتفالاً بالثورة السبتمبرية الخالدة.

كما أحيا عدد من أبناء مديرية السدة محافظة إب، مسقط رأس الشهيد علي عبدالغني، هذه الذكرى الخالدة بإيقاد شعلة الثورة، مؤكدين استمرار النضال على خطى الأباء للتخلص من الإمامة في نسختها الجديدة.

وخلال حفل إيقاد شعلة سبتمبر، في المركز الثقافي، ألقيت كلمات تمجد ثورة سبتمبر وتتعهد بالحفاظ عليها والإنتصار لأهدافها.

وأشعل مواطنون النيران في أسطح منازلهم في مدينة إب عاصمة المحافظة وأطلق آخرون ألعابا نارية أضاءت سماء المدينة، فيما جاب آخرون بسياراتهم في شوارع المدينة وهي تصدح بأغاني أيوب طارش الوطنية إحتفاء بثورة سبتمبر.

وقالت مصادر محلية إن مواطنين أوقدوا شعلة ثورة 26 سبتمبر في قمم الجبال وأسطح المنازل في جميع مديريات المحافظة، في مشهد يؤكد تمسكهم بثورة سبتمبر المجيدة.

وتحتفل مختلف المحافظات اليمنية بالعيد الـ60 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر وسط تأكيدات على أهمية النضال لتحقيق كافة أهداف الثورات اليمنية.

