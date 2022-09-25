ميا خليفة تُلهب الأنترنت بالمايوه الاخضر أظهر كل شيء في أجرأ إطلالة على وجه الأرض ..شاهد الان

انت الان تتابع خبر ميا خليفة تُلهب الأنترنت بالمايوه الاخضر أظهر كل شيء في أجرأ إطلالة على وجه الأرض !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت نجمة الأفلام الإباحية اللبنانية المعتزلة ​ميا خليفة​، مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي مايوه فاضحاً باللون الأخضر. ميا نوّعت بالوضعيات التي أخذتها بالصور، فكشفت عن جسمها بشكل كبير، وبدت وكأنها تتقصد إغراء المتابعين، ولفت أنظارهم. وكانت ميا قد شاركت الجمهور مقطع فيديو عبر خاصية الستوريز على حسابها الخاص، ظهرت فيه وهي ترتدي فستاناً قصيراً باللون الأبيض، وتجلس على الأرض بطريقة مغرية، كشفت عن ساقيها بالكامل، كما حاولت إبراز مؤخرتها أمام الكاميرا.

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