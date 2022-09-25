تعز.. الآلاف يشاركون في إيقاد شعلة الثورة والألعاب النارية تزين سماء المدينة

المنامة - ياسر ابراهيم - شارك الآلاف من المواطنين، في حفل إيقاد شعلة الذكرى الـ60 لثورة 26 سبتمبر المجيدة في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.



وتجمع المواطنون مساء اليوم، في شارع جمال وسط المدينة رافعين الأعلام الوطنية، حيث جرى إيقاد شعلة العيد الوطني الـ60 لقيام الجمهورية والإطاحة بالنظام الإمامي البائد عام 1962م.





بالتزامن مع الاحتفالية، تزينت سماء مدينة تعز بالألعاب النارية التي أًطلقت من قلعة القاهرة ومناطق أخرى في المدينة. ومن المقرر أن تشهد مدينة تعز غدا الإثنين، احتفالا جماهيرا وعروض كرنفالية وطنية، إحياء لهذه المناسبة.



