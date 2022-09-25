بحضور اللواء العرادة.. إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر وتنظيم عرضاً كشفياً كبيراً في محافظة مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت محافظة مأرب، مساء اليوم، حفلاً كبيراً لإيقاد الشعلة العيد الوطني الـ 60 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة وبحضور رسمي وشعبي كبيرين يتقدمهم عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة.



وفي الفعالية، أقيمت عروض كشفية شبابية قدمها أكثر من 1000 شاباً من شباب الجمهورية يمثلون كافة المحافظات اليمنية، ابتهاجاً بهذه المناسبة العظيمة.



واعتلى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ووزير الشباب والرياضة نائف البكري، منصة الشعلة، حاملين مشاعل الثورة والحرية، وقاما بإيقاد الشعلة الأم للعيد الـ 60 لثورة 26 سبتمبر المجيدة إيذاناً بانطلاق الأفراح الشعبية والجماهيرية والاحتفالات الرسمية بهذه الثورة.





وبدأت اللوحات الأولى بأهداف ثورة سبتمبر المجيدة ثم مشاعل العيد الستين لثورة 26 سبتمبر ، وواصلت الأفواج الشبابية من المحافظات اليمنية الاستعراض الوطني يحمل كل فوج لوحة تعبر عن هوية محافظته اليمنية.



وعكست خيرات ومكتسبات هذه الثورة العظيمة إلى كافة أرجاء الوطن ومحافظاته شملت مختلف المجالات إلى جانب ما تمثله هذه المحافظة من تنوع يشمل مختلف محافظات اليمن .



كما قدم فوج شبابي مختلط من مختلف المحافظات لوحة رائعة بالأزياء الشعبية تجسد التنوع الفلكلوري والثقافي والاقتصادي والاجتماعي، وخصوصية كل محافظة، وتمازج هذا التنوع ببعضه في لوحة وطنية رائعة متكاملة ومتجانسه وقوية بقوة تلاحم النسيج المجتمعي اليمني المتنوع كرافعة قوية لانطلاقة الوطن نحو الرخاء والتقدم والحرية والكرامة.



واختتم العرض الكشفي برفع شباب الكشافة وثيقة عهد معمدة بالدم إلى القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ، تسلمها منهم عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ سلطان العرادة.





وجددت الوثيقة العهد بأن يظل شباب اليمن الجنود المخلصين والحرّاس الأمناء لثورة 26 سبتمبر ومكتسباتها العظيمة وأهدافها السامية والثوابت الوطنية.



كما أكدت أن الحركة الكشفية والإرشادية ستظل مدرسةً وطنيةً لتعميق الولاء والانتماء لثورة 26 سبتمبر المجيدة، وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية في صفوف النشء والشباب عبر الاجيال.



