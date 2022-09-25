ذمار.. مليشيات الحوثي تقتحم ميدانا لإيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر وتختطف 3 من منظمي الفعالية

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، عصر الأحد، تجمعاً للعشرات من المواطنين أثناء التجهيز لإيقاد شعلة ذكرى ثورة 26 سبتمبر في مدينة ذمار شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "ميليشيات الحوثي اقتحمت بعدد من الأطقم المسلحة ساحة ميدان الأحمر وسط مدينة ذمار، أثناء التجهيز للاحتفال بثورة 26 سبتمبر".



وأضافت أن عناصر الميليشيات الحوثية منعت المواطنين من إقامة فعالية إيقاد شعلة الذكرى الـ60 للثورة، رغم التنسيق المسبق مع قيادة الميليشيات في ذمار من أجل إقامتها.



وأفادت المصادر، بأن الأطقم الحوثية فرقت المتجمعين واختطفت 3 من منظمي الفعالية وهم: " محمد الكوماني، ومحمد اليفاعي، وأنس الجبلي" أثناء تحضيرهم لمجسم الشعلة الذي كان من المقرر أن يتم إيقادها في المساء.

