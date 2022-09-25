كما ولدتها امها .. انجي خوري عارية تمام في مشهد رخيص تتحدي به سما المصري.. اتفرج

فنون - كتب سعد محمود - تثير الفنانة السورية انجي خوري الجدل كثيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في الكثير من ظهورها علي شاشات التلفزيون.

قامت الفنانة السورية انجي خوري بنشر صورة خارجة تعدت فيها جميع الخطوط الحمراء علي حسابها علي موقع يوتيوب ولاقت هذه الصورة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها



الصورة التي قامت بنشرها انجي خوري علي مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بفستان مفتوح من الاعلي أصفر شفاف.



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