شكرا لبحثكم عن خبر لجنة إدارة استيعاب الدعم السعودي الإماراتي برئاسة باذيب تناقش خطط مشاريع تنموية بـ 400 مليون دولار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - سبأنت ناقشت لجنة إدارة المسار السريع لاستيعاب الدعم السعودي الإماراتي، خلال اجتماعها، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة الدكتور واعد باذيب، خطط ودراسات حزمة المشاريع الإنمائية البالغة 17 مشروعاً في 6 قطاعات حيوية تشمل الطاقة والنقل والتعليم والمياه والصحة وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة 400 مليون دولار.

وجرى خلال الاجتماع الذي ضم وزراء النقل عبدالسلام صالح، والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، والنفط الدكتور سعيد الشماسي، والكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ونائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، وممثلي وزارة المياه والبيئة ومحافظة عدن، وعدد من المعنيين، إقرار إنشاء لجنة فنية برئاسة وكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع وعضوية ممثلي الوزارات المعنية، للرفع بنتائج الدراسات الخاصة بالمشاريع والتمويلات.

ونوهت اللجنة، بأهمية جهود مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، بشأن تسريع استيعاب التمويلات السعودية الإماراتية من خلال خطة التدخل التنموي العاجل في اليمن .. مثمنة المواقف الأخوية الراسخة للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرار دعمها السخي الإنمائي والتنموي لليمن واليمنيين في ظل الظروف الراهنة.

واستعرض وزير التخطيط رئيس اللجنة، مهام وخطط عمل اللجنة المتضمنة وضع ومناقشة الدراسات الخاصة بالمشاريع وتقديمها للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والحرص على تنفيذها ومتابعة إنجازها بالشكل المطلوب .. مؤكداً أهمية تلك المشاريع .. مشددا ًعلى أهمية بذل الجهود والاستغلال الأمثل والأسرع لاستيعاب التمويلات وتنفيذ المشاريع وفقاً للدراسات والخطط المحددة لتحقيق الأهداف المنشودة والإسهام في تحريك عجلة التنمية والتعافي الاقتصادي ليلمس الجميع أثرها الإيجابي على الواقع.

من جانبهم تطرق المشاركون في الاجتماع، إلى تفاصيل حزمة المشاريع المعلنة في بيان رئاسة الجمهورية، ورؤية الجهات الحكومية في خطط وبرامج بناء القدرات المؤسسية التنظيمية والبشرية والتنسيق مع البرنامج السعودي في متابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات وتقييمها، وآلية الصيغة الموحدة لكل المشاريع، وموافاة البرنامج السعودي بالدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية والتصاميم الهندسية الجاهزة للمشروعات المحددة للبدء في تنفيذها.

وأكدوا أهمية البرنامج التنفيذي العاجل لمنحة المشتقات النفطية وتأمين التشغيل والخدمات والإجراءات المتخذة بشأن إنشاء صندوق المشتقات النفطية .. مشددين على استكمال الإجراءات الخاصة بالصندوق ووضع ٱلية منظمة لتوفيرها بشكل مستدام، ومتابعة وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء لوضع البرنامج التنفيذي العاجل للاستفادة من منحة المشتقات النفطية المخصصة لتأمين تشغيل محطات الكهرباء وتحسين تقديم خدماتها خلال الفترة القادمة.