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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، أن احتفاء شعبنا اليمني باليوبيل الماسي للعيد الـ 60 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، هو احتفاء بالثورة التي أعادت لليمنيين وطنهم وهويتهم وتاريخهم وحريتهم وكرامتهم، واعادت الاعتبار للإنسان اليمني، وهدمت إرث أسود من العبودية والاستبداد.

الارياني: ثورة 26 سبتمبر اعادت الاعتبار للإنسان اليمني وهدمت إرث أسود من العبودية والاستبداد

وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن ثورة 26 سبتمبر الخالدة التي أطاحت بالحكم الإمامي الكهنوتي، ستبقى نقطة تحول تاريخية وشعلة أمل دائمة لليمنيين، بعد أن قضت على الفقر والجهل والتخلف والمرض، والاستبداد والاستعباد، والطبقية والعنصرية، ونقلت اليمن من ظلمة الكهوف إلى رحاب العصر".

وأضاف الارياني "أن ثورة 26 سبتمبر لم تكن مجرد ثورة ضد شخص وإنما ثورة ضد مخلفات عقود من الحكم الإمامي الكهنوتي المستبد، الذي إدعى الحق الالهي بالولاية، من أجل السلطة والجاه والثروة وعمل على تجهيل الشعب اليمني، ونشر الخرافات والخزعبلات في أوساطه، وكاد أن يطمس التاريخ الحضاري لليمن".

وأشار معمر الارياني، إلى أن الاحتفاء بعيد الثورة السبتمبرية يكتسب أهمية مضاعفة وشعبنا يواجه مخلفات الكهنوت بنسختها الإيرانية الخمينية التي أوغلت في القتل والتشريد والتجويع وسجن وتعذيب اليمنيين وضرب النسيج الاجتماعي وتعميق ثقافة الكراهية، ومحاولة تحويل الوطن إلى أشلاء وكيانات صغيرة ضعيفة.

اكد أن انقلاب مليشيا الحوثي ومحاولاتها طمس ثورة 26 سبتمبر من الوعي الشعبي يجعل الشعب أكثر تمسكًا بها كثورة خالدة مستمرة، والسير على ذات الدرب الذي سار عليه الأحرار والمناضلون الأوائل الذين هدوا أصنام الإمامة ودمروا جدران السجون والعزلة، وكسروا القيود وانتصروا للكرامة..مشددًا على أن مواجهة مليشيا الحوثي التابعة لإيران والتصدي لجرائمها وانتهاكاتها ضد اليمنيين والتي تتطابق وتتفوق على ممارسات الحكم الامامي البائد الذي ثار عليه اليمنيون في 26 من سبتمبر، هو منهج ثورة سبتمبر الخالدة، بل إنها استمرار لتلك الثورة واقتفاء لخطى الثوار الأحرار.

ودعا الارياني إلى توحيد الصف الوطني والالتفاف حول مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، كمنطلق لاستعادة الدولة واسقاط الانقلاب الذي يحاول بكل صلف إعادة عقارب الساعة للوراء، وفاء لثورة 26 سبتمبر ومناضليها وشهداء الوطن الميامين، وانتصارا للوطن والكرامة.

وثمن الارياني الدور الاخوي والنبيل لتحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية الذين بذلوا الغالي والنفيس لدعم الحكومة والشعب اليمني لاستعادة الدولة والحفاظ على هويتهم الوطنية والعربية، والحيلولة دون تحول اليمن إلى ولاية إيرانية.

احتفلت سفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة، اليوم، بالذكرى الـ ٦٠ لثورة الـ ٢٦ من سبتمبر الخالدة.

وفي الحفل الذي حضره عددًا من مناضلي الثورة ورجالات الدولة السابقين وحشد لفيف من أبناء الجالية اليمنية، أكد سفير بلادنا عميد السلك الدبلوماسي العربي لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، على أهمية الاحتفاء بثورة 26 سبتمبر لندرك من جديد اهمية وضرورة الدفاع عن المنجزات والمكاسب والمحافظة على النظام الجمهوري وحق المواطنة المتساوية والكرامة الانسانية وهو ماتقوم به الآن الشرعية الدستورية للشعب اليمني بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة ومعه جميع الشرفاء المخلصين من ابناء هذا الوطن اليمني العظيم.

وأشار السفير مارم إلى أنه ونتيجة للانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الايراني، فقد أصبحت أجيال ما بعد الثورة تشعر بعظمة تلك التضحيات المتمثلة في العديد من قوافل الشهداء الذين سجلوا بيقينهم الثوري أحرفا ناصعة من نور تؤكد لنا وتذكرنا بان عجلة التاريخ لايمكن ان تعود ابدًا إلى الوراء وان الماضي برواسبه وعُقده مهزوم لامحاله وان الغلبة والنصر مكتوبان فقط في القرن الثاني والعشرين لرواد المستقبل وطلائع التنوير والتبشير بغد مشرق.

واعرب السفير مارم عن عميق العرفان والامتنان باسم الجمهورية اليمنية قيادة وشعبا لجمهورية مصر العربية للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وثورته..مثمنًا دور مصر الدائم والثابت بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم لقضية الشعب اليمني وشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي.