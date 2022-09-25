إب.. مليشيا الحوثي تستولي على مستشفى خاص في مدينة يريم

المنامة - ياسر ابراهيم - استولت مليشيا الحوثي الإرهابية، على مستشفى خاص بمحافظة إب (وسط البلاد)، في ظل عمليات سطو ونهب تمارسها المليشيا بمختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرتها منذ ثماني سنوات.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي استولت بالقوة على مستشفى السلامة الخاص، بمدينة يريم شمالي محافظة إب.



وأضافت المصادر أن المليشيا قامت بتعيين حارسا قضائيا على المستشفى الذي بدوره قام بتعيين مديرا جديدا للمستشفى في خطوة مماثلة لعمليات نهب سابقة واستيلاء بالقوة على ممتلكات وأموال المواطنين في المحافظة.



وهذا رابع مرفق طبي خاص تسطو عليه مليشيا الحوثي في المحافظة ضمن عمليات نهب واسعة طالت ممتلكات ومؤسسات وعقارات لعدد من المستثمرين والمعارضين للانقلاب.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، نهبت مليشيا الحوثي معدات وأدوات خاصة بآبار ارتوازية تابعة لأحد أبرز المعارضين للحوثيين الشيخ القبلي "عبدالواحد الدعام" في مديرية الرضمة شمال شرقي محافظة إب.

