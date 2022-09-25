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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، في نيويورك، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا، تعزيز التعاون بين بلادنا والامم المتحدة لحماية الأطفال.

وزير الخارجية يحذر من مخاطر المراكز الصيفية للحوثيين

كما ناقش اللقاء مخاطر استمرار استخدام المليشيات الحوثية للمدارس والمراكز الصيفية لتجنيد الأطفال.

وجدد وزير الخارجية، التزام الحكومة اليمنية بكل القواعد الدولية المتصلة بحماية الأطفال والحرص للعمل عن قرب مع مكتب جامبا للتنسيق مع كافة الجهات الدولية الفاعلة لوضع حد لانتهاكات المليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني واستمرار حشد وتجنيد الأطفال من خلال المراكز الصيفية واستخدامهم كوقود في حربها ضد اليمنيين، والعمل على إعادة دمج وتأهيل الناجين منهم، محذرا من مخاطر الممارسات الحوثية على مستقبل اليمن والاجيال القادمة.

إلى ذلك، أعربت السيدة جامبا عن تقديرها لمستوى تعاون الحكومة اليمنية مع الأمم المتحدة ولجهودها في الحد من تجنيد الأطفال وثمنت التقدم المحرز في هذا المجال وانعكاساته للتخفيف من معاناة الأطفال.

حضر اللقاء مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.

ترأس وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك وفد بلادنا المشارك في القمة عالية المستوى لمجموعة السبع بلس التي عقدت اليوم في نيويورك بالتزامن مع مداولات الدورة الـ ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

و عبر الوزير في كلمة بلادنا التي القاها بالنيابة عن فخامة الرئيس د. رشاد العليمي عن عميق الشكر والتقدير لاستضافة هذه القمة للمجموعة والتي تعقد لأول مرة معربًا عن تطلع اليمن إلى تعزيز نشاط المجموعة وتفعيل دورها للدفاع عن مصالح ومشاغل الدول الاعضاء وتعزيز التنسيق والتعاون بين دول المجموعة خاصة في المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.

ونوه الوزير ان دول المجموعة تعاني من التحديات المتأثرة بالصراعات والتي زادت من حدتها تداعيات وباء كوفيد-19 والتطورات الجيوسياسية الدولية التي ألقت بظلالها على الدول وزادت من تعقيد هذه التحديات التي تسببت في مضاعفة المعاناة الإنسانية وقوضت تحقيق أهداف التنمية المستدامة بل وقوضت التقدم الذي تم إحرازه بالفعل.

وقال: "الا أننا يجمعنا هدف واحد وهو الانتقال بدولنا إلى وضع أكثر استقرارًا وتنمية وازدهار ونعلم جميعًا أن لا سلام دون تنمية ولا تنمية دون سلام".

وأضاف وزير الخارجية: "إننا كأعضاء في المجموعة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والتحدث بصوت واحد وتعزيز مناصرتنا الجماعية وتعلم أفضل الدروس لتحقيق جدول أعمالنا المشترك. نثق بقدرة مجموعة 7+ للقيام بذلك ومتابعة دورها كوكيل سلام وعلى تمثيل مصالحنا بقوة في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية."

الجدير ذكره ان المجموعة تأسست في عام 2010، وهي منظمة حكومية دولية تجمع بين البلدان المتضررة من النازعات، وتوفر منصة لهذه البلدان للتعبير بشكل جماعي عن الحاجة إلى الحوار الوطني والمصالحة لمعالجة النزاعات والدعوة إلى تعاون إنمائي فعال قائم على مبادئ الملكية والقيادة للدولة، وتبادل الخبرات المباشرة. هذا وحصلت المجموعة على صفة مراقب في الأمم المتحدة في عام 2019

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع مساعدة وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف العلاقات الثنائية بين بلادنا والولايات المتحدة والمستجدات في اليمن بالإضافة إلى فرص تحقيق السلام.

وفي الاجتماع الذي انعقد على هامش الدورة ال٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة، وضع الوزير المسؤولة الامريكية أمام التحديات التي تواجه مستقبل العملية السياسية في ضوء الجهود الاممية والدولية لتوسيع وتمديد الهدنة، وفي ظل العراقيل المستمرة من قبل المليشيات الحوثية.

وجدد وزير الخارجية التزام الحكومة اليمنية بالتعاطي الإيجابي مع جهود السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب والحرب ورفع معاناة اليمنيين.

حضر اللقاء سفير بلادنا في واشنطن السفير محمد الحضرمي.