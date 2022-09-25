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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ ٧٧ والصين الذي انعقد على هامش الدورة ال٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

بن مبارك يدعو المجتمع الدولي لمساندة الدول التي تعيش حالة صراعات

وأكد وزير الخارجية في كلمة اليمن التي القاها في الاجتماع على إيلاء قضايا الدول التي تعيش مرحلة الصراع والحرب اولويه خاصة والبحث عن حلول مبتكرة تتوافق مع الاحتياجات الخاصة بها، من اجل تحقيق الهدف الأشمل لأجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ المتمثل بضمان ان لا يتخلف احد عن الركب.

وتطرق الوزير إلى المعاناة الانسانية والتدهور الاقتصادي في اليمن الناجم عن انقلاب مليشيات الحوثي، حيث زادت معدلات الفقر وأصبح غالبية السكان بحاجة إلى شكل من اشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية واجبر هذا الوضع الناس على استنفاد آلية التأقلم الخاصة بهم والاضطرار إلى الهجرة أو النزوح مما سبب أعباء إضافية تتحملها الحكومة.

واضاف ان تفشي جائحة كورونا والحرب في اوكرانيا تسهما في تعزيز حالة انعدام الامن الغذائي وتفشي الجوع والفقر واستمرار التدهور في سعر العملة الوطنية، داعيا الدول المانحة إلى مساعدة الحكومة للعمل على تعزيز قدرات الصمود والتخطيط لمرحلتي التعافي المبكر وإعادة الاعمار.

كما تحدث عن ظاهرة التغير المناخي وما تشكله من تحدي مصيري لمستقبل الجميع، وان العديد من الدول الاقل نموًا تدفع ثمنا باهظا لهذه الظاهرة، بالرغم من إنه ا الاقل تأثيرا وتسببا في حدوث هذه الظاهرة، وشدد على مبدأ المسئولية المشتركة وغير المتساوية، داعيا الدول المتقدمة والمانحين لتوفير الدعم اللازم للدول الاقل نموا لمواجهة أثار التغير المناخي وتعزيز قدراتها على الصمود أمام تبعات هذه الظاهرة.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، فريق مجموعة الازمات الدولية برئاسة السيدة كومفرت ايرو، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الوضع اليمني، والاصلاحات الخدمية والحقوقية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ومسار الهدنة الانسانية والجهود الاقليمية والدولية لتجديدها وفرص البناء عليها في التوصل إلى وقف دائم لاطلاق النار، في ظل خروقات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي،، مدير دائرة الشرق الاوسط بوزارة الخارجية البريطانية ستيفن هيكي، وذلك على هامش مناقشات الجمعية العامة للامم المتحدة التي انطلقت اعمالها رسميا الثلاثاء.

وجرى خلال اللقا، استعراض مستجدات الوضع اليمني، والضغوط المطلوبة من القوى الكبرى في مجلس الامن لدفع المليشيات الحوثية على التعاطي الجاد مع جهود احلال السلام في اليمن، والوفاء بالتزاماتها بموجب اعلان الهدنة الانسانية.

كما تطرق اللقاء، إلى الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والتدخلات البريطانية المتاحة لدعمها، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، ومندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة عبدالله السعدي.

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم في نيويورك، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا، تعزيز التعاون بين بلادنا والامم المتحدة لحماية الأطفال.

كما ناقش اللقاء مخاطر استمرار استخدام المليشيات الحوثية للمدارس والمراكز الصيفية لتجنيد الأطفال.

وجدد وزير الخارجية، التزام الحكومة اليمنية بكل القواعد الدولية المتصلة بحماية الأطفال والحرص للعمل عن قرب مع مكتب جامبا للتنسيق مع كافة الجهات الدولية الفاعلة لوضع حد لانتهاكات المليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني واستمرار حشد وتجنيد الأطفال من خلال المراكز الصيفية واستخدامهم كوقود في حربها ضد اليمنيين، والعمل على إعادة دمج وتأهيل الناجين منهم، محذرا من مخاطر الممارسات الحوثية على مستقبل اليمن والاجيال القادمة.

إلى ذلك، أعربت السيدة جامبا عن تقديرها لمستوى تعاون الحكومة اليمنية مع الأمم المتحدة ولجهودها في الحد من تجنيد الأطفال وثمنت التقدم المحرز في هذا المجال وانعكاساته للتخفيف من معاناة الأطفال.

حضر اللقاء مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.