شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يقر برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن من السعودية والامارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقر اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، بعد نقاش مستفيض واستيعاب التعديلات المتوائمة مع تطورات المرحلة.

اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يقر برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن من السعودية والامارات

كما أقر الاجتماع المنعقد مع الفريق الاقتصادي، في العاصمة المؤقتة عدن، خطاب النوايا المقدم من صندوق النقد العربي، وفوض محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية بالتوقيع عليه وإرساله إلى الصندوق.

ووقف الاجتماع امام أهم التطورات خاصة في مجال الدعم المعلن من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

واطلع رئيس الوزراء على تقرير حول نتائج زيارة محافظ البنك المركزي ووزير المالية والفريق الفني المرافق لدولة الامارات العربية المتحدة، بناءا على دعوة من الاشقاء في الامارات للاتفاق على آلية تحويل الوديعة وطرق استخدامها، ومقترح الاشقاء بتخصيصها لدعم استقرار العملة الوطنية وتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

كما استعرض الاجتماع اخر مستجدات الاتصالات مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وصندوق النقد العربي والمتعلق بتخصيص الدعم والية استخدامه وكذلك الجهة المناط بها الاشراف الفني على تنفيذ برنامج الاصلاح المرتبط بالدعم والذي اسفر عن تسلم البنك المركزي لمشروع البرنامج وخطاب النوايا من صندوق النقد العربي.

ووافق على تشكيل لجنه متابعه واشراف على تنفيذ برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم.. مؤكدا على الوزارات والجهات ذات العلاقة سرعة تنفيذ ما تم اقراره في برنامج الإصلاحات وتقديم تقارير دورية عن الإنجاز للمجلس الاقتصادي ومجلس الوزراء.

وقدم المجتمعون الشكر للاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على دعمهما الاخوي السخي والمستمر لليمن وشعبها واخرها الدعم المعلن لدعم الاقتصاد الوطني، واهمية التسريع في انجاز تسليم الدعم وفق ما تم تخصيصه وبما يسهم في دعم استقرار العملة الوطنية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

شاركت الفرقة الموسيقية العسكرية افراح اليمنيين واحتفالاتهم بالعيد الوطني الـ60 لثورة 26 سبتمبر الخالدة والـ 59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة عكست التلاحم الكبير بين القوات المسلحة والشعب وعظمة الثورة في نفوسهم والمبادئ والقيم التي حملتها والمكاسب التي حققتها للشعب اليمني وايمانهم العميق بالدفاع عنها ومكتسباتها والوفاء للدماء الزكية التي قدمها الاحرار من اجل تحقيق هذه الثورة العظيمة وصناعة فجرا جديدا للشعب اليمني.

حيث جابت الفرقة الموسيقية العسكرية ومعها عشرة افواج من الفرق الكشفية من مدارس المحافظة وفوج للقيادات الكشفية في عدد من المحافظات حاملة الاعلام الوطنية، عددا من شوارع مدينة مأرب عاصمة المحافظة، وعزفت الاغاني والاناشيد الوطنية والفرائحية بهذه المناسبة العطرة التي الهبت مشاعر المواطنين الذين اصطفوا على جوانب الشوارع للترحيب بالفرق الموسيقية والكشفية ناثرين عليهم الفل، ومتفاعلين معها بتلاوة الاناشيد والاغاني الوطنية الفرائحية التي تعزفها الالات الموسيقية.

واعرب المواطنون عن فرحتهم بهذه المناسبة العظيمة وتمسكهم بمبادئ هذه الثورة التي خلصت الشعب اليمني من ظلمات حكم امامي سلالي وجعل الشعب يرزح في وحل الجهل والظلم والتخلف والفقر والجوع،والعزلةعن العالم.. مؤكدين ان عودة مخلفات الامامة المتمثلة في ميليشا الحوثي السلالية التابعة لايران، وجرائمها تجاه الشعب اليمني خلال السنوات السبع الماضية ومازالت جعلت اجيال ثورة 26 سبتمبر يدركون مدى عظمة هذه الثورة وقيمتها الانسانية للشعب اليمني والتي مثلت روحا بعثت في الشعب الحياة والكرامة والعزة والتنمية والعلم والنور.

مجددين العهد على الوفاء للاحرار الثوار واستمرارهم على النهج للدفاع عن الثورة ومكتسباتها واستكمال تحقيق اهدافها وفي مقدمتها القضاء على مخلفات الامامة وتكريس النظام الجمهوري العادل، مهما كانت التضحيات وعدم السماح لمليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ مشروعها السلالي ومحو كل ما يمت بصلة لثورة 26 سبتمبر وتدمير مكتسباتها واعادة الشعب إلى الوراء وعهد العبودية والظلم والجهل والفقر والمرض.

وكان في استقبال الفرق الموسيقية والكشفية في محطتها الاخيرة بشارع صرواح كل من وزير الشباب والرياضة نائف البكري ووكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، ورئيس دائرة التوجيه المعنوي العميد احمد الاشول، حيث قدمت الفرق الكشفية عددا من اللوحات الكرنفالية المعبرة عن المناسبة العظيمة والافراح فيها فيما استمرت الفرق الموسيقية بعزفها السنفواني للعديد من المقطوعات الفرائحية والوطنية.

وقد أشاد وزير الشباب والرياضة بجهود قيادة السلطة المحلية لمحافظة مأرب في التنظيم الرائع لفعاليات الاحتفاء بأعياد ثورتي 26سبتمبر و14أكتوبر الخالدتين.. معبرًا عن إعجابه بالعرض الكرنفالي الكبير وبالأداء الرائع لفرق الكشافة المدرسية وقياداتها من مختلف المحافظات والعزف الموسيقي للفرقة الموسيقية التي رسمت الفرحة والبسمة في وجوه الجماهير والهبت مشاعرهم الوطنية.