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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ندوة افتراضية لمعهد الشرق الأوسط بشأن الازمة اليمنية وفرص تحقيق السلام في البلاد.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يفتتح ندوة معهد الشرق الاوسط حول الملف اليمني

وتحدث فخامة الرئيس إلى الندوة التي ادارها سفير الولايات المتحدة الاسبق جيرالد فييرشتاين، حول تطورات الوضع اليمني وجذور الازمة والحرب المستمرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية قبل تسع سنوات.

كما تطرق الرئيس إلى مسار الهدنة الانسانية والجهود الرامية لتجديدها، فضلا عن الاصلاحات التي يقودها المجلس والحكومة، والتحديات الماثلة امامها.



استعرض عدد من الصحفيين اليمنيين، آلة الدمار التي طالت الوسائل الاعلامية منذ أول يوم دخلت فيه المليشيات الحوثية العاصمة صنعاء، والتي عملت خلالها على إغلاق الصحف الورقية ومصادرة محتويات مقراتها، وسجن صحفييها وتعذيبهم وقتلهم، ومثلها القنوات التلفزيونية ومحتوياتها والعاملين فيها، لتصبح المواقع الالكترونية آخر حلقات الانتهاكات.

واشار الصحفيين في ندوة الصحافة وحرية الرأي في اليمن، والتي نظمتها الرابطة الانسانة للحقوق في النادي الصحفي السويسري، على هامش انعقاد الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الانسان، إلى ان آلة الرقابة الحوثية بدأت برصد المواقع الاخبارية وحجبها موقعًا بعد آخر..لافتين إلى إنه في عامي 2015 و2016 حظر الحوثيون 63 موقعًا أخباريا، وفي أكتوبر 2017 فرضت جماعة الحوثي عبر وزارة الإعلام الواقعة تحت سيطرتها مزيدًا من القيود على حرية الإعلام والصحافة الإلكترونية بإصدار قرار يُجرم ممارسة الصحافة الإلكترونية إلا بترخيص من قيادة الجماعة.

واكدوا ان المليشيات الحوثية تراقب وسائل التواصل الاجتماعي، وعمدت إلى التضييق في المجال العام على خدمة الانترنت، وتسللوا إلى مجموعات دردشة "الواتس آب" باستخدام هواتف المعتقلين، واقتحمت جامعة إب وخطفت العديد من طلاب كلية القانون الذين انخرطوا في خلاف سياسي مع طلاب حوثيين عبر دردشة جماعية على "الواتس آب"، كما داهم الحوثيون منزل مدرس بعد أن انتقدهم على فيسبوك لعدم دفع الرواتب، وحظر الحوثيين العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي كثيرًا طوال فترة الحرب.

وتطرقت المشاركون في الندوة، إلى محاكمة الصحفيين واستخدام القضاء في قمع الحريات الصحفية..مشيرين إلى الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والمحاكمات الغير قانونية والمخالفة لكل القوانين الدولية ومختلف انواع الانتهاكات التي مارستها المليشيات الحوثية ضد الصحفيين..منوهين إلى ان المليشيات اعتقلت 9 صحفيين في 2015 وتعرضوا لكافة الانتهاكات، واصدر حكم بالاعدام على 4 من الصحفيين.. مطالبين المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمجتمع الدولي بالضغط على المليشيات الحوثية من اجل اطلاق الصحفيين وايقاف احكام الاعدام فورا.

شاركت الفرقة الموسيقية العسكرية افراح اليمنيين واحتفالاتهم بالعيد الوطني الـ60 لثورة 26 سبتمبر الخالدة والـ 59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة عكست التلاحم الكبير بين القوات المسلحة والشعب وعظمة الثورة في نفوسهم والمبادئ والقيم التي حملتها والمكاسب التي حققتها للشعب اليمني وايمانهم العميق بالدفاع عنها ومكتسباتها والوفاء للدماء الزكية التي قدمها الاحرار من اجل تحقيق هذه الثورة العظيمة وصناعة فجرا جديدا للشعب اليمني.

حيث جابت الفرقة الموسيقية العسكرية ومعها عشرة افواج من الفرق الكشفية من مدارس المحافظة وفوج للقيادات الكشفية في عدد من المحافظات حاملة الاعلام الوطنية، عددا من شوارع مدينة مأرب عاصمة المحافظة، وعزفت الاغاني والاناشيد الوطنية والفرائحية بهذه المناسبة العطرة التي الهبت مشاعر المواطنين الذين اصطفوا على جوانب الشوارع للترحيب بالفرق الموسيقية والكشفية ناثرين عليهم الفل، ومتفاعلين معها بتلاوة الاناشيد والاغاني الوطنية الفرائحية التي تعزفها الالات الموسيقية.

واعرب المواطنون عن فرحتهم بهذه المناسبة العظيمة وتمسكهم بمبادئ هذه الثورة التي خلصت الشعب اليمني من ظلمات حكم امامي سلالي وجعل الشعب يرزح في وحل الجهل والظلم والتخلف والفقر والجوع،والعزلةعن العالم.. مؤكدين ان عودة مخلفات الامامة المتمثلة في ميليشا الحوثي السلالية التابعة لايران، وجرائمها تجاه الشعب اليمني خلال السنوات السبع الماضية ومازالت جعلت اجيال ثورة 26 سبتمبر يدركون مدى عظمة هذه الثورة وقيمتها الانسانية للشعب اليمني والتي مثلت روحا بعثت في الشعب الحياة والكرامة والعزة والتنمية والعلم والنور.

مجددين العهد على الوفاء للاحرار الثوار واستمرارهم على النهج للدفاع عن الثورة ومكتسباتها واستكمال تحقيق اهدافها وفي مقدمتها القضاء على مخلفات الامامة وتكريس النظام الجمهوري العادل، مهما كانت التضحيات وعدم السماح لمليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ مشروعها السلالي ومحو كل ما يمت بصلة لثورة 26 سبتمبر وتدمير مكتسباتها واعادة الشعب إلى الوراء وعهد العبودية والظلم والجهل والفقر والمرض.

وكان في استقبال الفرق الموسيقية والكشفية في محطتها الاخيرة بشارع صرواح كل من وزير الشباب والرياضة نائف البكري ووكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، ورئيس دائرة التوجيه المعنوي العميد احمد الاشول، حيث قدمت الفرق الكشفية عددا من اللوحات الكرنفالية المعبرة عن المناسبة العظيمة والافراح فيها فيما استمرت الفرق الموسيقية بعزفها السنفواني للعديد من المقطوعات الفرائحية والوطنية.

وقد أشاد وزير الشباب والرياضة بجهود قيادة السلطة المحلية لمحافظة مأرب في التنظيم الرائع لفعاليات الاحتفاء بأعياد ثورتي 26سبتمبر و14أكتوبر الخالدتين.. معبرًا عن إعجابه بالعرض الكرنفالي الكبير وبالأداء الرائع لفرق الكشافة المدرسية وقياداتها من مختلف المحافظات والعزف الموسيقي للفرقة الموسيقية التي رسمت الفرحة والبسمة في وجوه الجماهير والهبت مشاعرهم الوطنية.