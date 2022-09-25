شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الأركان يحضر حفل لمقاومة إب احتفاء بالعيد الـ 60 لثورة الـ 26 من سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حضر رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، بمدينة مأرب، حفلًا خطابيًا نظمته المقاومة الشعبية لمحافظة إب، وذلك احتفاء بالذكرى الـ 60 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة.

رئيس الأركان يحضر حفل لمقاومة إب احتفاء بالعيد الـ 60 لثورة الـ 26 من سبتمبر



وفي الحفل، هنأ رئيس هيئة الأركان العامة، الحضور بثورة سبتمبر المجيدة التي قام بها شعبنا ضد الحكم الامامي المتخلف والذي تحاول المليشيا العودة من جديد.. مؤكدًا بأن الشعب اليمني وقواته المسلحة لن يسمح بذلك وسوف يتم القضاء على هذا المشروع المتخلف المدعوم من إيران مهما كلف الثمن.

وأشاد رئيس هيئة الأركان بالتضحيات والبطولات الخالدة التي سطرها أبناء محافظة إب وجميع أبناء شعبنا اليمني بمختلف فئاته وأطيافه في ميادين الشرف لمواجهة المشروع الكهنوتي المستبد.

من جانبه قال الشيخ عبد الحكيم المرادي رئيس مقاومة محافظة اب في كلمة له خلال الحفل:" ان احتفالنا بثورتي سبتمبر واكتوبر، يعد امرًا بالغ الاهمية اذ إنه يتوجب علينا ان نستمر في حمل سلاحنا بايدينا لمقارعة فلول الامامة في كل الجبهات والثغور مساندين لابطال جيشنا الوطني".

مؤكدًا بأن مقاومة محافظة إب في أتم الجاهزية للمشاركة مع أبطال الجيش الوطني في معركة الخلاص ونيل شرف تحرير الوطن من المليشيات الكهنوتية.

وتخلل الحفل عددًا من الفقرات الفنية والقصائد الشعبية التي نالت استحسان الحضور.

حضر الحفل محافظ محافظة ريمه اللواء محمد الحوري ومستشار وزير الدفاع اللواء الركن محمد الحبيشي وقائد مقاومة تهامة الشيخ يحي منصر، وعددًا من الوكلاء ومدراء العموم والقيادات العسكرية والأمنية والاجتماعية.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الجمعة، بمقر اقامته في نيويورك وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالموقف السعودي المشرف إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف، وصولا إلى دور المملكة الرائد كقائد لتحالف دعم الشرعية فضلا عن مساعيها ومبادراتها لاحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الاوضاع اليمنية، ومسار الهدنة الانسانية، والجهود الاقليمية والدولية لتجديدها والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل يضمن إنهاء انقلاب المليشيات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك ومندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة عبدالله السعدي.

شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم في الفعالية الجانبية للشراكة بين الهند والامم المتحدة التي دعا لها وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامنيام شانكار بمناسبة الذكرى الـ ٧٥ لاستقلال الهند.

وتحدث بن مبارك في كلمة اليمن التي القاها في الاجتماع عن أسباب انعدام الامن الغذائي في اليمن والتي ترتبط بعدة عوامل على رأسها الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية على الشعب اليمني وتدهور سعر العملة الوطنية والحروب الجيوسياسية الأخيرة وجائحة كورونا وتراجع التحويلات الأجنبية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الدوافع الأساسية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي على وجه الخصوص بينها القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية والتي تحرم الفئات الأكثر ضعفًا من تلقي المساعدة المنقذة للحياة خاصة ان لدى الحوثيين سجل فظيع في منع وكالات الإغاثة من الوصول إلى المدنيين المحتاجين، وتحويل جزء مهم من المساعدات إلى المسؤولين الحوثيين وأنصارهم ومقاتليهم.

كما تطرق بن مبارك إلى تداعيات الحرب في اوكرانيا على الامن الغذائي العالمي وخاصة على أقل البلدان نموًا وبينها اليمن التي تعتمد بشكل كبير على الحبوب المستورد من أوكرانيا، معبرا عن تقرير اليمن للحكومة الهندية لاستثناء اليمن من إجراءات تصدير الحبوب والذي يظهر مثالًا رائعًا للدور الهندي البناء في مواجهة أزمة الأمن الغذائي.