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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للبحث في مستجدات الوضع اليمني، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت اعمالها الثلاثاء.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبحث وامين عام الأمم المتحدة جهود السلام ومستجدات الوضع ببلادنا

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور الأمم المتحدة وامينها العام، ومساعيها الحميدة لوقف الحرب والحد من وطأة الازمة الانسانية الأسوأ التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

ووضع فخامة الرئيس امين عام الامم المتحدة امام تطورات الاوضاع في اليمن، والاصلاحات الاقتصادية والخدمية، والحقوقية التي يقودها المجلس والحكومة في مختلف المجالات.

من جانبه اكد الامين العام للأمم المتحدة، التزام المنظمة الدولية بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وحشد الموارد اللازمة للتخفيف من المعاناة الانسانية، وتسخير كافة الجهود لتثبيت الهدنة وتجديدها، واستئناف العملية السياسية وتمكين اليمنيين من بناء دولتهم القائمة على الشراكة، واحترام حقوق الانسان.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي.

كما حضراللقاء عن جانب الأمم المتحدة وكيل الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، وعدد من مسؤولي المنظمة.

غادر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت مدينة نيويورك، إلى العاصمة السعودية الرياض، في طريق عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد مشاركته في مناقشات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت اعمالها الثلاثاء الماضي.

وخلال الدورة الاممية الجديدة، خاطب فخامة الرئيس قادة العالم بكلمة لفت فيها إلى جذور، وخلفيات الحرب، وحقيقة الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، والمقاربات والضغوط الدولية المطلوبة لاحلال الامن والسلام في اليمن.

كما اجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لقاءات ثنائية، ونقاشات مفتوحة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، شملت سياسيين ودبلوماسيين امريكيين وباحثين وفاعلين اقليميين ودوليين، فضلا عن لقاء حميمي بقيادات وممثلين عن الجالية اليمنية في مدينة نيويورك.

كان في وداع فخامة الرئيس، مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة عبدالله السعدي وسفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، وعدد من اعضاء البعثة والسفارة.

التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ابناء الجالية اليمنية في مدينة نيويورك وذلك على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

وتحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى ابناء الجالية حول تطورات الساحة اليمنية، والاصلاحات الاقتصادية والخدمية والمؤسسية التي يقودها المجلس والحكومة انطلاقا من العاصمة المؤقتة عدن.

كما احاط فخامة الرئيس ابناء الجالية، بالمستجدات المتعلقة بمسار السلام، وفرص تجديد الهدنة الانسانية في ظل خروقات المليشيات الحوثية وتنصلها عن التزاماتها بموجب الاعلان الاممي.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الكفاءات الوطنية في الولايات المتحدة وجميع بلدان المهجر إلى مشاركة خبراتها في خدمة بلدها وامتها.

واستمع فخامة الرئيس من ابناء الجالية اليمنية، إلى عديد الافكار والمبادرات، الرامية إلى تحسين الاداء المؤسسي في الداخل، والدفاع عن القضية اليمنية العادلة امام مختلف الفعاليات الامريكية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك وسفير اليمن لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي ومندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة عبدالله السعدي.

حضر رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم بمدينة مأرب، حفلًا خطابيًا نظمته المقاومة الشعبية لمحافظة إب، وذلك احتفاء بالذكرى الـ 60 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة.



وفي الحفل، هنأ رئيس هيئة الأركان العامة، الحضور بثورة سبتمبر المجيدة التي قام بها شعبنا ضد الحكم الامامي المتخلف والذي تحاول المليشيا العودة من جديد.. مؤكدًا بأن الشعب اليمني وقواته المسلحة لن يسمح بذلك وسوف يتم القضاء على هذا المشروع المتخلف المدعوم من إيران مهما كلف الثمن.

وأشاد رئيس هيئة الأركان بالتضحيات والبطولات الخالدة التي سطرها أبناء محافظة إب وجميع أبناء شعبنا اليمني بمختلف فئاته وأطيافه في ميادين الشرف لمواجهة المشروع الكهنوتي المستبد.

من جانبه قال الشيخ عبد الحكيم المرادي رئيس مقاومة محافظة اب في كلمة له خلال الحفل:" ان احتفالنا بثورتي سبتمبر واكتوبر، يعد امرًا بالغ الاهمية اذ إنه يتوجب علينا ان نستمر في حمل سلاحنا بايدينا لمقارعة فلول الامامة في كل الجبهات والثغور مساندين لابطال جيشنا الوطني".

مؤكدًا بأن مقاومة محافظة إب في أتم الجاهزية للمشاركة مع أبطال الجيش الوطني في معركة الخلاص ونيل شرف تحرير الوطن من المليشيات الكهنوتية.

وتخلل الحفل عددًا من الفقرات الفنية والقصائد الشعبية التي نالت استحسان الحضور.

حضر الحفل محافظ محافظة ريمه اللواء محمد الحوري ومستشار وزير الدفاع اللواء الركن محمد الحبيشي وقائد مقاومة تهامة الشيخ يحي منصر، وعددًا من الوكلاء ومدراء العموم والقيادات العسكرية والأمنية والاجتماعية.

