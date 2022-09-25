شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يغادر نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غادر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السبت مدينة نيويورك، إلى العاصمة السعودية الرياض، في طريق عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد مشاركته في مناقشات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت اعمالها الثلاثاء الماضي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يغادر نيويورك

وخلال الدورة الاممية الجديدة، خاطب فخامة الرئيس قادة العالم بكلمة لفت فيها إلى جذور، وخلفيات الحرب، وحقيقة الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، والمقاربات والضغوط الدولية المطلوبة لاحلال الامن والسلام في اليمن.

كما اجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لقاءات ثنائية، ونقاشات مفتوحة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، شملت سياسيين ودبلوماسيين امريكيين وباحثين وفاعلين اقليميين ودوليين، فضلا عن لقاء حميمي بقيادات وممثلين عن الجالية اليمنية في مدينة نيويورك.

كان في وداع فخامة الرئيس، مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة عبدالله السعدي وسفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، وعدد من اعضاء البعثة والسفارة.



أقر اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، بعد نقاش مستفيض واستيعاب التعديلات المتوائمة مع تطورات المرحلة.

كما أقر الاجتماع المنعقد مع الفريق الاقتصادي، في العاصمة المؤقتة عدن، خطاب النوايا المقدم من صندوق النقد العربي، وفوض محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية بالتوقيع عليه وإرساله إلى الصندوق.

ووقف الاجتماع امام أهم التطورات خاصة في مجال الدعم المعلن من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

واطلع رئيس الوزراء على تقرير حول نتائج زيارة محافظ البنك المركزي ووزير المالية والفريق الفني المرافق لدولة الامارات العربية المتحدة، بناءا على دعوة من الاشقاء في الامارات للاتفاق على آلية تحويل الوديعة وطرق استخدامها، ومقترح الاشقاء بتخصيصها لدعم استقرار العملة الوطنية وتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

كما استعرض الاجتماع اخر مستجدات الاتصالات مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وصندوق النقد العربي والمتعلق بتخصيص الدعم والية استخدامه وكذلك الجهة المناط بها الاشراف الفني على تنفيذ برنامج الاصلاح المرتبط بالدعم والذي اسفر عن تسلم البنك المركزي لمشروع البرنامج وخطاب النوايا من صندوق النقد العربي.

ووافق على تشكيل لجنه متابعه واشراف على تنفيذ برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم.. مؤكدا على الوزارات والجهات ذات العلاقة سرعة تنفيذ ما تم اقراره في برنامج الإصلاحات وتقديم تقارير دورية عن الإنجاز للمجلس الاقتصادي ومجلس الوزراء.

وقدم المجتمعون الشكر للاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على دعمهما الاخوي السخي والمستمر لليمن وشعبها واخرها الدعم المعلن لدعم الاقتصاد الوطني، واهمية التسريع في انجاز تسليم الدعم وفق ما تم تخصيصه وبما يسهم في دعم استقرار العملة الوطنية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ابناء الجالية اليمنية في مدينة نيويورك وذلك على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

وتحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى ابناء الجالية حول تطورات الساحة اليمنية، والاصلاحات الاقتصادية والخدمية والمؤسسية التي يقودها المجلس والحكومة انطلاقا من العاصمة المؤقتة عدن.

كما احاط فخامة الرئيس ابناء الجالية، بالمستجدات المتعلقة بمسار السلام، وفرص تجديد الهدنة الانسانية في ظل خروقات المليشيات الحوثية وتنصلها عن التزاماتها بموجب الاعلان الاممي.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الكفاءات الوطنية في الولايات المتحدة وجميع بلدان المهجر إلى مشاركة خبراتها في خدمة بلدها وامتها.

واستمع فخامة الرئيس من ابناء الجالية اليمنية، إلى عديد الافكار والمبادرات، الرامية إلى تحسين الاداء المؤسسي في الداخل، والدفاع عن القضية اليمنية العادلة امام مختلف الفعاليات الامريكية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك وسفير اليمن لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي ومندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة عبدالله السعدي.

