شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دول التحالف الرباعي تصدر بيانا مشتركا حول الوضع في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت دول التحالف الرباعي، السبت، التزامها بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والوقوف إلى جانب شعبه.

وأعلنت الحكومة البريطانية، في بيان السبت، أن وزراء وممثلي حكومات السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، المشار إليهم فيما بعد باسم "الرباعي"، اجتمعوا بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول الجاري، لمناقشة الوضع في اليمن.

وفي البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أكدت الدول الأربع التزامها بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني من خلال الجهود المبذولة لإنهاء الصراع والأزمة الإنسانية المستمرة.

ورحبت دول الرباعي بالنتائج الملموسة التي حققتها الهدنة للشعب اليمني منذ بدئها في 2 أبريل 2022، كما رحبوا أيضا بمواصلة تنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما في ذلك تسهيل تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة واستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء.

ودعا البيان إلى تنفيذ الإجراءات المعلقة، بما في ذلك فتح الحوثيين الطرق الرئيسة حول تعز والاتفاق على آلية مشتركة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

وأدانت دول الرباعي التعزيزات العسكرية واسعة النطاق للحوثيين، وجميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة بما في ذلك هجمات الحوثيين الأخيرة على تعز، كما أدانوا العرض العسكري الأخير للحوثيين في الحديدة، والذي يعد انتهاكا لاتفاق الحديدة.

وشدد البيان على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج، لتمديد وتوسيع الهدنة في 2 أكتوبر 2022، إضافة إلى التنفيذ الكامل لجميع شروط الهدنة.

واتفق "الرباعي" على أن وقف إطلاق النار والتسوية السياسية الدائمة يجب أن يكونا الهدفين النهائيين للعملية السياسية التي يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن مثل هذه التسوية يجب أن تستند إلى المراجع المتفق عليها وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأكدت الدول الأربع دعمها لمجلس القيادة الرئاسي، مشددة على أهمية تماسك المجلس التشريعي، ومرحبة أيضا بالتزام المجلس التشريعي بتحسين الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي.