الفرقة الموسيقية العسكرية والكشافة تجوب شوارع مأرب احتفاء بعيد ثورة 26 سبتمبر

المنامة - ياسر ابراهيم - شاركت الفرقة الموسيقية العسكرية افراح اليمنيين واحتفالاتهم بالعيد الوطني الـ60 لثورة 26 سبتمبر الخالدة والـ 59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة عكست التلاحم الكبير بين القوات المسلحة والشعب وعظمة الثورة في نفوسهم والمبادئ والقيم التي حملتها والمكاسب التي حققتها للشعب اليمني وايمانهم العميق بالدفاع عنها ومكتسباتها والوفاء للدماء الزكية التي قدمها الاحرار من اجل تحقيق هذه الثورة العظيمة وصناعة فجرا جديدا للشعب اليمني.



وجابت الفرقة الموسيقية العسكرية ومعها عشرة أفواج من الفرق الكشفية من مدارس المحافظة وفوج للقيادات الكشفية في عدد من المحافظات حاملة الأعلام الوطنية؛ عددا من شوارع مدينة مأرب عاصمة المحافظة.



وعزفت الفرقة الأغاني والأناشيد الوطنية والفرائحية بهذه المناسبة العطرة التي الهبت مشاعر المواطنين الذين اصطفوا على جوانب الشوارع للترحيب بالفرق الموسيقية والكشفية ناثرين عليهم الفل، ومتفاعلين معها بتلاوة الاناشيد والاغاني الوطنية الفرائحية التي تعزفها الآلات الموسيقية.



وأعرب المواطنون عن فرحتهم بهذه المناسبة العظيمة وتمسكهم بمبادئ هذه الثورة التي خلصت الشعب اليمني من ظلمات حكم إمامي سلالي وجعل الشعب يرزح في وحل الجهل والظلم والتخلف والفقر والجوع، والعزلة عن العالم.



وأكدوا عودة مخلفات الامامة المتمثلة في ميليشيا الحوثي السلالية التابعة لإيران، وجرائمها تجاه الشعب اليمني خلال السنوات السبع الماضية ومازالت جعلت اجيال ثورة 26 سبتمبر يدركون مدى عظمة هذه الثورة وقيمتها الإنسانية للشعب اليمني والتي مثلت روحا بعثت في الشعب الحياة والكرامة والعزة والتنمية والعلم والنور.



كما جددوا العهد على الوفاء للأحرار الثوار واستمرارهم على النهج للدفاع عن الثورة ومكتسباتها واستكمال تحقيق اهدافها وفي مقدمتها القضاء على مخلفات الامامة وتكريس النظام الجمهوري العادل، مهما كانت التضحيات وعدم السماح لمليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ مشروعها السلالي ومحو كل ما يمت بصلة لثورة 26 سبتمبر وتدمير مكتسباتها وإعادة الشعب الى الوراء وعهد العبودية والظلم والجهل والفقر والمرض.





وكان في استقبال الفرق الموسيقية والكشفية في محطتها الأخيرة بشارع صرواح كل من وزير الشباب والرياضة نائف البكري ووكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، ورئيس دائرة التوجيه المعنوي العميد احمد الاشول.



وقدمت الفرق الكشفية عددا من اللوحات الكرنفالية المعبرة عن المناسبة العظيمة والافراح فيها فيما استمرت الفرق الموسيقية بعزفها السنفواني للعديد من المقطوعات الفرائحية والوطنية.



وأشاد وزير الشباب والرياضة بجهود قيادة السلطة المحلية لمحافظة مأرب في التنظيم الرائع لفعاليات الاحتفاء بأعياد ثورتي 26سبتمبر و14أكتوبر الخالدتين.



وعبر البكري، عن إعجابه بالعرض الكرنفالي الكبير وبالأداء الرائع لفرق الكشافة المدرسية وقياداتها من مختلف المحافظات والعزف الموسيقي للفرقة الموسيقية التي رسمت الفرحة والبسمة في وجوه الجماهير والهبت مشاعرهم الوطنية.



من جانبه، أكد مدير دائرة التوجيه المعنوي، بأن مليشيات الحوثي الإيرانية أرادت أن تسلب الشعب اليمني فرحته بثورة ال26 من سبتمبر المجيدة وكانت هذه خطتهم ونثرتهم بنكبة ال21 من سبتمبر، لكنها ستظل الثورة الأم وهج الجمهورية والحرية والديمقراطية والكرامة.



وأشار العميد الأشول، في تصريح صحفي له خلال الفعالية، إلى أن الشباب اليوم السبتمريون وهم يحيون ذكرى ثورة الـ 26 من سبتمبر فإنهم جاهزون لمكافحة المليشيات الحوثية مخلفات العهد الكهنوتي المستبد.



وقال "قبل ستون عاما دفن أجدادهم الأحرار؛ الإمامة وإن شاء الله في القريب العاجل سيقوم الأحفاد بدفن ما تبقى منها إلى الأبد"، مؤكدا أن الشعب اليمني على موعد في القريب العاجل مع النصر وتحرير كافة ربوع الوطن بتكاتف الجميع بدءا من القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل.

