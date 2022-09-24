تعز.. الشرطة العسكرية تعلن ضبط كمية كبيرة من الأدوية المخدرة المهربة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الشرطة العسكرية في محافظة تعز، السبت، ضبط كمية كبيرة من الأدوية المخدرة المهربة كانت في طريقها إلى المدينة جنوب غربي اليمن.



وقالت الشرطة العسكرية في بيان، إن "قواتها في نقطة الهنجر، ضبطت ٦٩٦،٦٠٠ كبسولة من صنف برجابالين ٣٠٠ مجم، المخدر المهرب، كانت في طريقها إلى مدينة تعز".



وأشاد قائد فرع الشرطة العميد الركن جلال الرامسي باليقظة الأمنية التي يتحلى بها أفراد الشرطة في كافة النقاط الأمنية، لإحباط كافة المحاولات الرامية لاستهداف أمن واستقرار تعز.



وأشار إلى أن خطورة المخدرات والممنوعات تكمن في تدمير النسيج المجتمعي، وهو ما عجزت عنه مليشيا الحوثي الانقلابية في الحرب.



وقال الرامسي، إن "المليشيا تحاول الآن تحقيقه عبر محاولة إغراق مدينة تعز بالمخدرات وهو ما يستدعي تكاتف جميع أبناء المحافظة بمختلف الفئات"، وفق البيان.



وكانت قوات الشرطة العسكرية بتعز، قد اتلفت الأسبوع الماضي كمية من الأدوية المخدرة المهربة، بالتنسيق مع نيابة المخالفات والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية وإدارة صحة البيئة في مكتب الأشغال العامة.

