مجموعة الدرويش المشغلة لميزاني العند وعقان تعلن بدء تسليمهما لصندوق الأشغال العامة والطرق

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يزيد بن سلمان - شبوة - خاص: أعلنت مجموعة الدرويش التجارية المستثمرة لميزاني مثلث العند ومنطقة عقان بالمسيمير بمحافظة لحج عن بدء تسليم إدارة الميزانين لصندوق الأشغال العامة والطرق وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية. وأكدت مجموعة الدرويش ان الميزانين سيتم تسليمهما لصندوق الأشغال العامة والطرق وستعمل المجموعة جنباً الى جنب مع الصندوق لتسيير أمور العمل وتطبيق القانون وتوجيهات القيادة العليا. وأشارت مجموعة الدرويش التزامها بالقانون وبكل التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية لتفعيل العمل المؤسسي والإيرادي للدولة.

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