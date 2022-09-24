غروندبرغ: قدمنا مقترحا لتمديد هدنة اليمن لأطول فترة ممكنة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، السبت، إن الأمم المتحدة قدمت إلى مختلف الأطراف مقترحا لتمديد الهدنة لأطول فترة ممكنة.



وأضاف غروندبرغ في تصريح لقناة الجزيرة: "ننتظر رد الأطراف اليمنية على مقترحنا ومن الضروري وجود مقاربة بناءة بين الجميع".



وأوضح أن الهدنة "كانت إنجازا كبيرا ونأمل الوصول إلى حل نهائي ووقف إطلاق نار دائم ينهي الحرب في اليمن".



لكنه عاد وأكد أنه "لا يمكن أن نصل إلى نتائج إن لم تكن هناك إرادة سياسية من الأطراف اليمنية وهذا ضروري للنجاح".



والجمعة، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إن الهدنة مهددة بسبب رفض جماعة الحوثي الإيفاء بالشروط والالتزامات المتعلقة بالهدنة.



ولفت خلال حوار معهد الشرق الأوسط، إلى أن الحوثيين يرفضون فتح طرق تعز، وأنهم يقدمون مطالب جديدة في حين لم يلتزموا بتعهداتهم السابقة.



وأكد العليمي، أن مجلس القيادة مع تمديد الهدنة، وأنه يتوجب على الحوثيين الالتزام بفتح طرق تعز وإن كان لديهم قضايا أخرى فيمكن أن تناقش خلال الهدنة.



وفي وقت السابق اليوم نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قوله، إن مليشيات الحوثي "تضع حالياً سلسلة من المطالب التي لا نهاية لها، للقبول بتمديد الهدنة في اليمن لا يمكن للحكومة اليمنية الاستجابة لها".

