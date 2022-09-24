بمناسبة عيد ثورة 26 سبتمبر.. تعز تحتفي بتخرج 1000 طالب وطالبة في معهد احتراف

المنامة - ياسر ابراهيم - احتفلت محافظة تعز اليوم السبت، بتخرج 1000 طالب وطالبة من معهد احتراف للتدريب والتأهيل بتمويل من الشيخ حمود سعيد المخلافي رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية.



وأقيم الحفل الاستعراضي والكرنفالي في ميدان الشهداء وذلك بمناسبة الاحتفاء بالذكرى ال60 لثورة 26 سبتمبر الخالد، بحضور من وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ووكيل المحافظة للدفاع والأمن واللواء عبد الكريم الصبري، وحشد كبير من المواطنين.



وقال الشيخ حمود سعيد المخلافي في كلمته عبر الاتصال، إن تخرج اليوم يعيد المجد لتعز التي ارتبطت بالعلم والمعرفة والثقافة وتصدير المعرفة لكل الوطن ولابد أن تكون مركزا للتنوير والاحتراف والكفاءة المهنية والتقنية لتمسك بزمام النهوض الوطني من براثن الحرب والاقتتال الى مستقبل أساسه العلم وليس السلاح والرجعية لعهود الظلام .



وأضاف، أن هذا اليوم يشكل فيه الخريجون والخريجات لوحة رائعة تجسد مكانة تعز وإضافة نوعية في مسار التمكين الاقتصادي لخدمة أسر الشهداء والجرحى والمعاقين والأسرى أولا وخدمة الوطن والمشروع الوطني والمستقبل ثانيا.



وأشار رئيس المجلس الأعلى للمقاومة إلى أن التعليم هو أساس النهوض ومحاربة الجهل الذي اوصل البلاد لهذه المعاناة وبهؤلاء العقول سنحارب التخلف والرجعية وسننتصر للوطن.



وتابع، "إنني سعيد بتخرج هذه الكوكبة من الطلاب والطالبات بالتزامن مع احتفالاتنا بالذكرى ال60 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة وسنكون دائما داعمين لمشاريع الحياة والتنمية المستدامة ويكفي الوطن ما يعانيه من مؤامرات وتكالب عليه وعلى معاناة أبناءه وتركهم يحشدون للموت بينما للعالم مصالحه التي تقوم على انقاض اليمن ودماء ابنائه وجراحهم.

وأكد أن هذا اليوم التاريخي يجسد أحلام وطموحات وتضحيات الشهداء والجرحى والمعاقين بمشاريع حرفية وتفتح أمامهم آفاقا واسعة لبناء مشاريعهم الخاصة وخدمة المجتمع.



كما أكد الشيخ المخلافي، الوقوف بجانب أسر الشهداء والجرحى والمعاقين والأسري وكل المخلصين والصادقين الذي ضحوا بأرواحهم لعزة تعز وكرامتها واستعادة الوطن من براثن الإمامة الحوثية .





من جانبه عبر وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوى المخلافي تقدير وشكر السلطة المحلية للقائمين على المعهد ودعمه ورعايته لتدريب وتأهيل 1000 طالب وطالبة من أبناء هذه المحافظة التي تعيش اوضاع صعبة نتيجة الحرب والحصار.



وقال إن إكساب هؤلاء الخريجين لحرف مهنية وفنية والأخذ بيدهم للانخراط بسوق العمل يعد خدمة كبيرة يقدمها قائد المقاومة للمحافظة وأبنائها كونه سيخفف من حدة المعاناة ويحقق فائدة كبيرة في استعادة الدور المعرفي للمدينة بهولاء الشباب والشابات والطاقات التي تمتلكها تعز وتصدرها لكل المحافظات.



من جهتها قالت مديرة معهد احتراف حياة الذبحاني، إن المعهد عمل تحويل هذه الكوكبة من أسر الشهداء والجرحى والمعاقين والاسرى الى أسر منتجة سواء من خلال اكتسابهم للمهارات والخبرات العملية خلال دراستهم بالمعهد في مختلف التخصصات والأقسام وبواسطة خبراء ومدربين محترفين ويمكن المراهنة على نجاحهم في سوق العمل وخدمة أسرهم والمحافظة.



وأشارت الى أن معهد احتراف يؤكد وفاء الشيخ المخلافي مع الشهداء والجرحى وخصوصا ونحن نرى إنتاجاتهم امامنا وبكفاءة وحرفية وعالية ولازال المعهد مستمرا في تحقيق النهوض لأسر الشهداء وتمكينهم اقتصاديا ومعيشيا لمواجهة صعوبة الحياة الاقتصادية ومخرجات الحرب والحصار .



يشار الى أن أقسام معهد احتراف للتدريب والتأهيل تتضمن هندسة كمبيوتر وصيانة جوالات وتمديدات وكهرباء وحدادة ونجارة وكوافير ونقش وجبات غذائية وحلويات وإسعافات اولية وتمريض والرخصة الدولية وديكور بأنواعه المختلفة والفنية.

